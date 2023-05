„AGON by AOC“ išleidžia 24 colių QHD žaidimų monitorių „AOC GAMING Q24G2A/BK“

Įspūdingas našumas mažesnėje formoje

Ryškios detalės ir aiškus greitas judesys naujajame „AGON by AOC“ 24 colių QHD žaidimų monitoriuje „AOC GAMING Q24G2A/BK„

Amsterdamas, 2023 m. gegužės 25 d. – Pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklas „AGON by AOC“ pristato kompaktišką monitorių Q24G2A/BK, kuris papildė AOC GAMING gaminių asortimentą. Šis žaidimų monitorius turi 23,8″ (60,4 cm) įstrižainės IPS ekraną, užtikrinantį aukštą QHD raišką (2560×1440), įspūdingą 165 Hz atnaujinimo dažnį ir 1 ms MPRT atsako laiką. Negana to, AOC GAMING Q24G2A/BK pasižymi 1000:1 kontrasto santykiu ir 108,7 % „sRGB“ spalvų gamos aprėptimi. Net užimdamas mažai erdvės šis monitorius užtikrina stulbinančią vaizdo kokybę ir greitą reakciją.

Kompaktiškas dydis, bekompromisis našumas: Q24G2A/BK

Kompaktiška forma ir išskirtinė QHD skiriamoji geba

Nedidelė 24 colių Q24G2A/BK monitoriaus įstrižainė ir QHD raiška užtikrina nepaprastą ryškumą ir detalumą – 123,4 pikselių colyje tankis yra daug geresnis nei standartiniuose 24 colių „Full HD“ ar 27 colių QHD ekranuose. Dėl didelio pikselių tankio ir mažai vietos užimančios formos šis monitorius yra idealus pasirinkimas žaidėjams, norintiems mėgautis įtraukiančiais žaidimais per daug neaukojant naudingo stalo ploto.

Q24G2A/BK pasižymi plonais rėmeliais, leidžiančiais greta statyti kelis monitorius, ir reguliuojamo aukščio stovu, padedančiu surasti tobulai ergonomišką padėtį. Šio monitoriaus IPS ekranas turi plačius 178°/178° žiūrėjimo kampus – tai leidžia stebėti ekraną net nesant tiesiai priešais jį. Dėl 108,7 % „sRGB“ spalvų gamos aprėpties monitorius užtikrina sodrias, ryškias ir tikslias spalvas, todėl tinka ir žaidimams, ir kūrybiniam darbui.

Spartūs žaidimai mažame korpuse

Q24G2A/BK turi greitai reaguojantį IPS ekraną – 1 ms atsako laikas (MPRT) užtikrina, kad jis be vaizdo dvejinimosi ar susiliejimo susitvarkys ir su labai greitais žaidimais. Maksimalus 350 cd/m² ryškumas užtikrina aiškų vaizdą įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Q24G2A/BK monitorius yra suderinamas su NVIDIA G-SYNC – ši technologija užtikrina sklandų, nepertraukiamą žaidimą, nepastebimai trumpą įvesties vėlavimą ir nesibaigiantį žaidimo malonumą.

Integracija su AOC „G-Menu“ programine įranga leidžia lengvai keisti monitoriaus spalvų ir kitus nustatymus. Tai apima šešėlių ir labiausiai apšviestų taškų reguliavimo funkciją „Shadow Control“, „Low Blue Mode“, leidžiančią patogiai naudoti monitorių vėlai vakare, taikiklį šaudyklėms „Dial Point“ ir kadrų per sekundę skaitiklį „Frame Counter“.

„AOC GAMING Q24G2A/BK“ bus prieinamas nuo 2023 m. gegužės. Gamintojo nustatyta kaina – 279 €.