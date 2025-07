„Lexar“ išleidžia NM990 PCIe 5.0 SSD. Iki 14 GB/s skaitymo greitis

„Lexar“ džiaugiasi galėdama pristatyti savo naujos kartos duomenų kaupiklį – NM990 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD, sukurtą aukščiausio lygio žaidėjams, profesionaliems kūrėjams ir AI kūrėjams.

Naudodamas naujos kartos PCIe 5.0 technologiją, NM990 PCIe 5.0 SSD užtikrina iki 14 000 MB/s skaitymo ir 11 000 MB/s rašymo greitį, kuris yra beveik du kartus didesnis nei įprastų 4 kartos SSD. Jis užtikrina puikų našumą rimtiems žaidėjams ir profesionaliam renderinimui.

NM990 PCIe 5.0 SSD turi „Thermal Defender“ technologiją, integruotą 8 kanalų valdiklį ir grafito šilumos išsklaidymo termo juosteles, kurios užtikrina iki 23 % geresnį energijos suvartojimo valdymą, garantuodami sklandesnį ir efektyvesnį našumą.

Diskas turi DRAM talpyklą ir SLC dinaminę talpyklą, užtikrinančią atsitiktinio skaitymo/rašymo greitį iki 2000/1500K IOPS, žymiai padidindamas duomenų perdavimo greitį, sumažindamas laukimo laiką ir pagerindamas sistemos reagavimą, nesvarbu, ar žaidžiate AAA žaidimą, tobulinate aukštos raiškos atvaizdus, ar sumaniai apdorojate sudėtingiausius AI projektus.

Su reitingu iki 3000 TBW (4 TB), užtikrinančiu puikų patikimumą dideliems darbo krūviams per metus, ir „Microsoft DirectStorage“ palaikymu, šis SSD užtikrina greitesnį įkėlimą ir pakelia bendrą žaidimų patirtį į naują lygį. Be to, naudotojai gali naudoti „Lexar DiskMaster SSD Management“ įrankį, kad atnaujintų programinę įrangą, valdytų diską ir jo duomenis bei stebėtų disko būklę.

NM990 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD yra prieinamas nuo 1 TB iki 4 TB. SSD diskams bus taikoma 5 metų garantija. Labai gaila, bet gamintojas rekomenduojamų kainų nepateikia.