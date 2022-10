Nauja pagalba užkietėjusiems žaidėjams

„AGON by AOC“ pristato aukštos kokybės „AGM600″ žaidimų pelę

Amsterdamas, 2022 m. spalio 13 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – pristato „AGON AGM600″ žaidimų pelę, skirtą specialiai esporto entuziastams ir užkietėjusiems FPS ir veiksmo žaidimų žaidėjams. Pasižyminti ergonomišku, patogiu dizainu su patogia vieta nykščiui su tekstūra, kad būtų geresnis sukibimas, 10 pritaikomų mygtukų ir RGB integracija, „AGM600″ bus geidžiamas užkietėjusių žaidėjų įrankis, kuriuo jie galės tiksliai sudraskyti savo priešininkus. „AGM600″ pelė taip pat sertifikuota su „NVIDIA Reflex“ technologija, užtikrinančia itin greitą reakciją ir mažą vėlinimą.



„AGON AGM600″ žaidimų pelė „AGON by AOC“ yra ypač tinkama

esporto entuziastams ir užkietėjusiems žaidėjams

Laikrodžio tikslumas

Žaidėjai mano, kad pelės yra pagrindinis įrankis varžybose nugalėti priešininkus. Ideali pelė turi būti atspari atšiaurioms sąlygoms ir atitikti sudėtingus reikalavimus. Gera pelė esporto žaidėjui prilygsta paladino kalavijui. Ji turi būti ergonomiška, patvari, tiksli ir universali bet kokiam atvejui.

Naujoji „AGON AGM600″ laidinė žaidimų pelė turi gerai pažįstamą ir patikrintą jutiklį – „Pixart PMW3389″, palaikantį puikią 16 000 taškų colyje skiriamąją gebą, 50 g pagreitį ir 400 colių per sekundę sekimo tikslumą. Šis tikslus jutiklis labai svarbus tiksliam ir greitam judėjimui ant stalo / pelės kilimėlio be trukdžių ar nesklandumų. Dėl 1 ms / 1000 Hz atnaujinimo dažnio pelės ir žaidimo ryšys yra nepertraukiamas. „AGM600″ turi itin patvarius „Kailh“ jungiklius, kurie gali ištverti 80 mln. paspaudimų, ir metalinį slinkties ratuką, todėl „AGM600″ sukurta taip, kad tarnautų ilgai.

Dėl ergonomiškos išlenktos formos „AGM600″ galima naudoti dešiniarankiams, kurie pelę gali laikyti delno arba letenos pozicijoje. Odai nekenksmingas matinis apsauginis sluoksnis, padengtas UV spinduliais, užtikrina patogų pojūtį naudotojo rankoje, o dvigubai įpurkštos silikoninės šoninės plokštės užtikrina tvirtą sukibimą, kad pelė neišslystų iš žaidėjo rankos per ilgus žaidimų maratonus karštomis vasaros naktimis. „AGM600″ apačioje esantys teflono padukai užtikrina, kad pele būtų lengva manevruoti ant įvairių tipų kilimėlių ar paviršių. Lengva, bet patvari „AGM600″ pelė sveria ~115 g (be laido) – kaip tik tiek, kad lengvai slystų ir išliktų tiksli didelio adrenalino kupinose situacijose. Dėl didesnio patvarumo 1,8 m ilgio pintas kabelis pelę tvirtai prijungia prie kompiuterio per USB jungtį.

„AGM600″ taip pat suteiktas „NVIDIA Reflex“ technologijos sertifikatas, kuriuo pabrėžiamas mažas vėlavimas ir greita reakcija. Tai taip pat reiškia, kad prijungus pelę prie monitoriaus su „NVIDIA Reflex Latency Analyzer“ įrankiu, pavyzdžiui, „AGON PRO AG254FG“ arba „AGON PRO AG274QG“, jis gali tiksliai parodyti bendrą kiekvieno komponento sistemos uždelsimą. Tokiu būdu žaidėjai gali nustatyti silpnąsias savo sistemų vietas ir įsitikinti, kad jie varžosi esant mažiausiam įmanomam vėlinimui.

Pademonstruokite savo talentą!

„AGM600″ iš viso yra 10 pritaikomų mygtukų. Be patvarių kairiojo ir dešiniojo pelės mygtukų, pelė turi metalinį slinkties ratuką / mygtuką ir tris šoninius mygtukus (pirmyn / atgal ir snaiperio mygtuką), kurie lengvai pasiekiami nykščiu. Be to, po slinkimo ratuku „AGM600″ yra du mygtukai, kuriais galima lengvai didinti / mažinti DPI – puiki funkcija, kai naudotojams reikia sumažinti DPI, kad būtų tiksliau, arba padidinti DPI, kad žymekliu būtų galima lengvai aprėpti visą ekraną. Kovos metu galima laikyti nuspaustą specialų snaiperio mygtuką, kad DPI būtų keičiamas akimirksniu, o tai puikiai tinka pikselių tikslumo snaiperiams. Galiausiai „AGM600″ turi du papildomus mygtukus kairiojo pelės mygtuko šone, kuriais pagal numatytuosius nustatymus naudotojai gali reguliuoti garsumą. Visus 10 „AGM600″ mygtukų galima visiškai pritaikyti.

Pagrindinė profesionalaus žaidėjo pelė nebūtų visavertė, jei jos nebūtų galima individualizuoti. „AGM600″ galima plačiai pritaikyti naudojant „G-Menu“ programinę įrangą. Išsami AOC G-Menu programinė įranga, skirta valdyti visas monitorių, klaviatūrų, ausinių, pelių ir kitų priedų funkcijas, užtikrina visišką „AGM600″ valdymą. „AGM600″ priekiniame paviršiuje, ant kurio šviečia AGON logotipas ir kuris apjuosia apatinį šoną, yra „Light FX RGB“ šviesos diodai, kuriuos galima sinchronizuoti su pasirinktais „“AGON by AOC“ arba „AOC Gaming“ gaminiais, kad jie galėtų pulsuoti / mirksėti / banguoti vieningomis spalvomis. RGB lemputės taip pat gali rodyti pasirinktą DPI nustatymą.

„AGM600″ savo atmintyje gali išsaugoti du profilius, todėl esporto sportininkai gali naudoti individualius nustatymus turnyruose ar esporto varžybose, kai jiems neleidžiama įdiegti ar naudoti trečiosios šalies programinės įrangos, pavyzdžiui, „G-Menu“.

„AGON AGM600″ žaidimų pelę bus galima įsigyti nuo 2022 m. spalio mėn. už gamintojo nustatytą kainą – €54,90.