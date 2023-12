Du titanai tikslumui, našumui ir tobulumui

„AGON by AOC“ pristato du itin plačius žaidimų monitorius su 144 Hz/180 Hz ir HDR: CU34G2XE/BK ir CU34G2XP/BK

Amsterdamas, 2023 m. lapkričio 30 d. – „AGON by AOC“- vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – su pasididžiavimu pristato du naujus itin plačius 34 colių (86 cm) įstrižainės žaidimų monitorius: AOC GAMING CU34G2XE/BK ir jo greitesnį aukštos klasės giminaitį CU34G2XP/BK. Šie monitoriai buvo kruopščiai sukurti siekiant išplėsti įtraukiančių žaidimų ribas ir pasiūlyti išskirtinę vertę. CU34G2XE/BK ir CU34G2XP/BK – tai visiems prieinami inžinerijos stebuklai, žaidėjams siūlantys panoraminį vaizdą ir įspūdingą galią.

Šių monitorių pagrindas – lenktas (1500R) VA ekranas, pasižymintis WQHD raiška (3440×1440, 21:9 kraštinių santykis) ir kviečiantis į dar neregėtą žaidimų pasaulio gilumą. CU34G2XE/BK monitorius išsiskiria 144 Hz atnaujinimo dažniu ir HDR10 palaikymu, o CU34G2XP/BK yra dar geresnis – jo atsako laikas siekia 1 ms („GtG“), o 180 Hz atnaujinimo dažnis ir „DisplayHDR 400″ palaikymas yra stulbinantys. Tai reiškia, kad žaidimai bus ryškūs, o veiksmas ekrane – įspūdingai sklandus.





„AGON by AOC“ pristato du itin plačius, galingus monitorius.

CU34G2XE/BK: plataus mastelio žaidimas be spragų

CU34G2XE/BK turi lenktą (1500R) WQHD (3440×1440) raiškos VA ekraną, kuris žada nepertraukiamą žaidimą, o jo ryškumas tik padeda žaidimų grafikai. Šis žaidimų monitorius, turintis įspūdingą 144 Hz atnaujinimo dažnį, yra sukurtas sklandžiam žaidimui. Pažymėtina, kad naudojant MBR (judesio susiliejimo mažinimo) funkciją, šis monitorius pasiekia puikų 1 ms MPRT laiką, todėl vaizdo dvejinimasis taps pamiršta problema. CU34G2XE/BK monitorius palaiko HDR10 – tai reiškia, kad jis gali priimti HDR signalą. Ši savybė sustiprina spalvų ryškumą ir žaidėją įtraukia į išties tikrovišką vaizdą, todėl žaidimai pasiekia naują tikroviškumo lygį. Vienas „DisplayPort 1.4″ ir vienas HDMI 2.0 lizdai užtikrina puikų jungiamumą. CU34G2XE/BK monitorius buvo sukurtas atsižvelgiant į naudotojų pageidaujamą funkcionalumą ir lankstumą, todėl jis komplektuojamas su paprastu, bet tvirtu stovu, leidžiančiu reguliuoti pakreipimą – žaidėjai ras tobulą žiūrėjimo poziciją. Be to, jis turi VESA 100 standarto tvirtinimą, todėl galima naudoti ir kitus monitoriaus laikiklius, kaip, pavyzdžiui, AOC AM420B.

CU34G2XP/BK: į sceną žengia šou žvaigždė

Tiems, kurie trokšta geriausio našumo ir papildomo pranašumo žaidimuose, CU34G2XP/BK yra neabejotinai geras pasirinkimas. Savo aukštesniu 180 Hz atnaujinimo dažniu jis siūlo sklandesnę žaidimų patirtį. Šis monitorius pasiekia iki 1 ms („GtG“) atsako laiką, taip demonstruodamas greitį, tinkantį žaidimams, kuriuose žaidėjai varžosi vienas su kitu. Tačiau galingesnis CU34G2XP/BK pasižymi ne tik greičiu. Jis yra sertifikuotas pagal „VESA DisplayHDR 400“ standartą, užtikrinantį gilų kontrastą ir ryškų vaizdą vieno žaidėjo ar lėtesnio tempo žaidimuose – CU34G2XP/BK siūlo nepamirštamą vaizdo šventę. Be to, 1 ms MPRT atsako laikas, pasiekiamas naudojant MBR režimą, užtikrina greitą pikselių persijungimą – tai svarbu žaidimuose, kur svarbi kiekviena milisekundė. Kaip ir jo brolis, šis monitorius pasižymi įspūdinga 99 % „sRGB“ spalvų gamos aprėptimi, todėl yra universalus pasirinkimas ne tik žaidėjams, bet ir turinio kūrėjams ar užsiimantiems kita veikla. Šis modelis siūlo papildomas prisijungimo galimybes – turi du „DisplayPort 1.4″ ir du HDMI 2.0 lizdus, prie kurių galima prijungti kelis vaizdo šaltinius. Beje, ergonomiškas stovas su aukščio, posvyrio ir pasukimo reguliavimo galimybėmis yra pasirengęs bet kokiai veiklai suteikti išsvajoto patogumo.

Ne vien galia

Abu paminėti modeliai palaiko „Adaptive-Sync“, o CU34G2XP/BK palaiko net „AMD FreeSync Premium“, kad galėtumėte žaisti be vaizdo trūkinėjimo. Žaidėjai įvertins nedidelį įvesties atsilikimą, nes kiekvienas veiksmas praktiškai iš karto matomas ekrane. Abu modeliai palaiko AOC siūlomą „G-Menu“ programinę įrangą, skirtą monitoriaus funkcijų valdymui. „Flicker-Free“ technologija, „Low Blue Mode“ ir „Shadow Control“ funkcijomis AOC tausoja naudotojų akis ir suteikia jiems pranašumą silpnai apšviestose žaidimų scenose. Abu modeliai taip pat palaiko „Picture-in-Picture“ režimą – vienu metu gali rodyti vaizdą iš dviejų šaltinių.

AOC GAMING CU34G2XE/BK su 144 Hz bus prieinamas nuo 2023 m. gruodžio už gamintojo nustatytą 359 € kainą, o jo brolis CU34G2XP/BK su 180 Hz bus prieinamas nuo 2023 m. gruodžio vidurio už gamintojo nustatytą 399 € kainą.