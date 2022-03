AOC pradeda bendradarbiavimą su „Riot Games“

„AGON by AOC“ pristato pirmąjį pasaulyje oficialų „League of Legends“ žaidimų monitorių: „AGON PRO AG275QXL“

Amsterdamas, 2022 m. kovo 3 d. – Vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių ir IT priedų prekių ženklų „AGON by AOC“ pradeda bendradarbiavimą su „Riot Games“ ir pristatyto pirmąjį monitorių, įkvėptą „League of Legends“ ir jos ikoninės „Hextech“ technologijos. „AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition“ pasižymi unikaliu dizainu ir specialiomis funkcijomis, sukurtomis išskirtinai MOBA patirčiai. „AG275QXL“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. kovo mėnesio.

Unikalios funkcijos sukuria tobulą patirtį „League of Legends“ gerbėjams

„League of Legends“ yra populiariausias kompiuterinis žaidimas pasaulyje, kuriame milijonai žaidėjų dirba kartu idant laimėtų aukštų statymų mače. „AGON by AOC“ sukūrė pirmąjį monitorių, specialiai pritaikytą tam, kad žaidėjai visame pasaulyje pajustų geriausią buvimo ikoniškame rift’e patirtį su unikaliomis funkcijomis, tokiomis kaip reaguojantis apšvietimas besikeičiant įvykiams žaidime. Garsiojo žaidimo žaidėjai iš karto pastebės išskirtinį „AG275QXL“ stilių su įtaigiu „Hextech“ įkvėptu dizainu, kuris sujungia magijos ir technologijų pasaulį į vieną.

„AGON PRO AG275QXL“

„Džiaugiamės mūsų partneryste su „Riot Games“ ir galimybe sujungti savo monitorių technologijų žinias su „League of Legends“ magija, pristatydami šį kvapą gniaužiantį produktą „League of Legends“ gerbėjams.“, sakė Stefanas Sommeris, „AOC International Europe“ pasaulinės rinkodaros ir verslo valdymo vadovas.

„AG275QXL“ siūlo išskirtines funkcijas, tokias kaip „League of Legends“ režimas, „LoL QuickSwitch“, išskirtiniai įjungimo / išjungimo garsai, „Light FX Sync“ ir „LoL Signature“ OSD dizainas.



„AG275QXL“ turi unikalų LoL įkvėptą dizainą ir „Light FX“ RGB apšvietimą, kuris sinchronizuojamas su LoL žaidimu

Vizualiai monitorius yra išskirtinės išvaizdos meninė instaliacija, apimantis „League of Legends“ visais aspektais: korpusą ir stovą puošia legendinio „Hextech“ dizaino elementai, matomi visoje „League of Legends“ visatoje. Monitorius spindi dėl specialios „Light FX“ technologijos, kuri sinchronizuojama su žaidime vykstančiais veiksmais. Specialus LoL režimas užtikrina, kad Summoner’s Rift’e vaizdas būtų matomas išlaikant vizualinį ryškumą. Žaidėjai taps visiškai panardinti į specialiai jiems sukurtą „League of Legends“ monitorių.

Net „AG275QXL„ stovo pagrindo arba „Quickswitch“ jungiklis turi „LoL-flair“ tematiką

Monitorius, pilnas geriausių pastiprinimų ir runų

Kad būtų užtikrintas nuoseklus ir aukščiausios klasės našumas tiek paprastiems žaidėjams, tiek sporto profesionalams, „AG275QXL“ palaiko aukščiausios klasės specifikacijas: 27 colių IPS ekranas pasižymi QHD raiška ir greitu 170 Hz atnaujinimo dažniu, taip užtikrinama, jog vaizdas būtų sklandus net ir beprotiškiausios komandinės kovos metu.

Kad būtų išvengta susidvejinimo ir vaizdo plyšinėjimo, „AG275QXL“ palaiko adaptyvųjį sinchronizavimą su „FreeSync Premium“ ir labai greitas 1 ms GtG reakcijos laikas užtikrina nepriekaištingą vaizdo pateiktį. Naudodami VESA DisplayHDR 400, „ShadowControl“ ir režimą „Flicker-Free“, žaidėjai gali mėgautis ilgomis žaidimų sesijomis ir krištolo aišku savo mėgstamų čempionų, nardančių į mūšį, atvaizdu.

„AGON by AOC“ siekia sukurti tinkamą įrangą žaidėjams, kad jie maksimaliai padidintų savo našumą ir padėtų jiems įveikti iššūkius. Revoliucinį „AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. kovo mėnesio už 540,00 € gamintojo siūlomą kainą.