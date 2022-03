Oficialu: „Intel“ ir AMD stabdo produktų tiekimą į Rusiją ir Baltarusiją

Iki šiol turėjome tik neoficialią informaciją apie tai, kad „Intel“ ir AMD stabdo savo produktų tiekimą į Rusiją ir Baltarusiją. Dabar kompanijos oficialiai patvirtino, kad procesorių, o AMD atveju ir vaizdo plokščių tiekimas į Rusiją ir Baltarusiją yra stabdomas. Tai taip pat liečia ir kompiuterius su AMD ir „Intel“ procesoriais ar vaizdo plokštėmis. Abi kompanijos sako, kad tokių veiksmų imasi dėl to paskelbtų sankcijų, kurias iššaukė Rusijos ir Baltarusijos pradėtas karas Ukrainoje.

Tai reiškia, kad pasibaigus dabartinėms AMD ir „Intel“ produktų atsargoms naujų tiekiama nebus ir rusai ar baltarusiai norintys naujo kompiuterio, procesoriaus ar vaizdo plokštės gaus juos pirkti užsienyje, jei tik sugebės už jį sumokėti be VISA ir „MasterCard“ banko kortelių, kurios irgi sustabdė veiklą Rusijoje ir Baltarusijoje.

Based on sanctions placed on Russia by the United States and other nations, at this time AMD is suspending its sales and distribution of our products into Russia and Belarus. It is all AMD products and products we power (PCs, etc) in Russia and Belarus.”

— AMD representative to PC World