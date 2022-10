Prieinamas ir itin spartus

„AGON by AOC“ pristato ryškų, didelio kontrasto 24,5″ 240 Hz esporto monitorių

Amsterdamas, 2022 m. spalio 18 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklų – pristato „AOC GAMING 25G3ZM/BK“ – 24,5″ (62,23 cm) plokščią žaidimų monitorių su 240 Hz atnaujinimo dažniu, 1 ms GtG ir 0,5 ms MPRT atsako laiku, puikiai tinkantį užkietėjusiems žaidėjams, dalyvaujantiems greito tempo esporto žaidimuose. Dėl „Fast VA“ panelės monitoriuje „25G3ZM/BK“ suderinta didelė kadrų kaita ir greitas atsakas su ryškiomis, sodriomis spalvomis, plačia spalvų gama ir dideliu 3000:1 kontrasto santykiu. Naujasis „AOC GAMING 25G3ZM/BK“, puikiai tinkantis tiek vizualiai patraukliems, istorija paremtiems žaidimams, tiek konkurencingiems esporto žaidimams, kurį bus galima įsigyti nuo spalio mėn. už gamintojo nustatytą kainą – 239 €.



Pasinerkite tiesiai į veiksmą su „AOC GAMING 25G3ZM/BK“

„AOC GAMING 25G3ZM/BK“ yra puikus pasiūlymas žaidėjams, kurie atnaujina savo kompiuterius, kad galėtų iš karto įsitraukti į internetinių varžybų ir reitinguotų rungtynių karštį. Idealus 24,5″ dydis leidžia esporto žaidėjams ir entuziastams sutelkti dėmesį į visą ekraną vienu metu, palyginti su didesniais 27-32″ ekranais, ir užtikrina, kad jie nepraleis nė vieno taikinio periferiniame matyme. 24,5″ ekranas turi „Full HD“ (1920×1080) skiriamąją gebą, todėl „25G3ZM/BK“ atkuria itin ryškius vaizdus su 90 PPI pikselių tankiu.

Be to, kadangi „Full HD“ mažiau apkrauna šiuolaikines vaizdo plokštes, jos gali pasiekti labai aukštą kadrų dažnį, todėl naudotojai gali maksimaliai išnaudoti savo 240 Hz monitorių. Naudojant judesio suliejimo mažinimo (MBR) funkciją, „25G3ZM/BK“ pasiekia vos 0,5 ms MPRT, todėl greitai besikeičiančiose scenose vaizdas nesusilieja ir nesusidvejina. „Adaptive-Sync“ palaikymas su kintamu 48-240 Hz atnaujinimo dažnio diapazonu dar labiau užtikrina, kad žaidimuose nebūtų trūkčiojimo ir vaizdo plyšinėjimo. Be to, dėl mažo „25G3ZM“ įvesties vėlavimo naudotojai gali beveik akimirksniu gauti vaizdinį grįžtamąjį ryšį apie savo veiksmus.

„25G3ZM/BK“ pasižymi 3000:1 kontrasto santykiu dėl VA skydelio technologijos, 8 bitų spalvų gyliu, užtikrinančiu 16,7 mln. spalvų, ir 100 % sRGB aprėptimi, todėl idealiai tinka žaidimams, medijos vartojimui ir net skaitmeninio turinio kūrimui. Dėl plataus 178°/178° žiūrėjimo kampo ir 300 nitų ryškumo monitorius „25G3ZM/BK“ užtikrina patogų žiūrėjimą beveik bet kokiomis aplinkos sąlygomis. Technologija „Flicker-Free“ ir mažo mėlynos šviesos kiekio nustatymas pagerina žiūrėjimo komfortą tiek dieną, tiek naktį.

Sukurtas intensyviems žaidimų seansams, „25G3ZM/BK“ turi tvirtą, 4 kojų stovą, kurio užimamas plotas yra kuo mažesnis, ir leidžia atlikti ergonomiškus derinimus, įskaitant 130 mm aukščio, 90° pavertimo stačiai ir didelį pasukimo bei pakreipimo reguliavimą. Stove esanti kabelių tvarkymo anga padeda išvalyti stalą, o dėl VESA tvirtinimo galimybės ir 3 pusių dizaino be kraštų jį gana lengva naudoti kelių monitorių sąrankose. Prie „25G3ZM/BK“ galima prijungti tris vaizdo įvesties šaltinius per 1x DisplayPort 1.2 ir 2x HDMI 2.0 prievadus.

AOC „G-Menu“ programine įranga galima keisti OSD nustatymus, pavyzdžiui, „Dial Point“ (uždedama taikiklio perdanga) – puikiai tinka FPS žaidimams – arba „Shadow Control“, kad išryškintumėte detales tamsiose vietose nedarydami poveikio visam vaizdui, ir „Frame Counter“, kad ekrano kampe būtų rodomi kadrai per sekundę. „25G3ZM/BK“ taip pat suderinamas su dabartinės kartos konsolėmis (PS5 ir „Xbox“ S ir X serijomis) ir gali rodyti jų vaizdą 1920×1080 raiška 120 Hz dažniu.

„AOC GAMING 25G3ZM/BK“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. spalio mėn. už gamintojo nustatytą kainą – 239 €.