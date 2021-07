„AGON by AOC“ pristato savo greičiausią žaidimo monitorių

Sukurtas legendoms: „AGON PRO AG254FG“ su 360 Hz ir „Nvidia Reflex“

Amsterdamas, 2021 m. Liepos 29 d. – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklas „AGON by AOC“ šiandien išleidžia visiškai naują produktų kategoriją reikliausiems ir konkurencingiausiems atletams bei esporto žaidėjams: „AGON PRO“. Pirmasis „AGON PRO“ kategorijoje pristatytas modelis suteikia žaidėjams pažangiausias technologijas, kurioms reikalingos legendinės specifikacijos. 24,5 colių (62,2 cm) „AGON PRO AG254FG“ veikia greita IPS panelė su „Full HD“ raiška ir 360 Hz atnaujinimo dažniu, kad žaidimai būtų nenugalimai suderinami su 1 ms GtG atsako laiku, ir „Nvidia G-Sync“ su „NVIDIA Reflex“ delsos analizatoriumi, skirtų sumažinti sistemos vėlavimą.

„Esporto scena – nepaprastai sudėtinga aplinka, o esporto sportininkai ir entuziastai reikalauja pačios geriausios įrangos, kokią tik gali gauti. Bendradarbiaudami su legendinėmis komandomis, tokiomis kaip „G2 Esports“, žinome, ko nori profesionalai, ir, atsižvelgdami į jų poreikius, atgaivinome „AGON PRO“,- sako Stefanas Sommeris, AOC pasaulinės rinkodaros vadovas.





„AGON PRO AG254FG“: 360 Hz, 1 ms GtG, „Nvidia Reflex“ Delsos Analizatorius

Tikras meistriškumas – nenugalimas

24,5 „AGON PRO AG254FG“ įkūnija savyje galingą dizainą geriausiems žaidėjams ir jam buvo suteiktas „Reddot“ dizaino apdovanojimas. 3 pusių berėmis priekinis dizainas yra sąmoningai minimalus ir skirtas tam, jog sumažėtų trukdžiai, o šešėlių skydas padidina matomumą turnyrų metu, kuomet scenos šviesa šviečia pernelyg ryškiai. Monitoriaus galinėje pusėje – sodrios linijos ir ryškūs „AGON Light FX RGB“ apšvietimo akcentai, suteikiantys 14 apšvietimo režimų ir 10 000 RGB šviesos derinių, kuriuos galima pritaikyti specialia AOC programine įranga „G-Menu“. „AGON LED“ logotipo projekcija priekyje taip pat padidina žaidėjams malonumą demonstruojant savo unikalų žaidimo stilių.

„AG254FG“ šešėlių skydas apsaugo nuo saulės spindesio, scenos šviesų ir užtikrina aiškų vaizdą

24,5 colių sparčioji „AG254FG“ IPS panelė pasižymi išskirtinėmis funkcijomis: ji siūlo 360 Hz atnaujinimo dažnį, o 1 ms GtG atsako laikas užtikrina, kad vaizdai bus rodomi be vaizdo susidvejinimo. „Full HD“ skiriamoji geba šiame 24,5 colių monitoriuje suteikia sodrų, ryškų vaizdą – tokį, kokį mėgsta žaidėjai – ir suteikia naudotojo vaizdo plokštei galimybę parodyti visą savo greitį generuojant daug kadrų per sekundę. Naudojant IPS panelę, šis e-sporto klasės monitorius palaiko 110% sRGB aprėptį2, kad būtų atkurta tikrai ryški ir natūrali spalvų kokybė, ir siūlo platų 178 ° / 178 ° žiūrėjimo kampą. Dėka „VESA DisplayHDR 400″ sertifikato ekranas taip pat gali iššifruoti ir teisingai atspindėti HDR duomenis realiam dinaminiam diapazonui.

Be to, „AG254FG“ turi įgimtą „NVIDIA G-Sync“ procesorių, kurio kintamo dažnio diapazonas yra 1-360 Hz, pašalinantis bet kokį galimą vaizdo plyšinėjimą ar delsą, suderinant monitoriaus atnaujinimo dažnį su vaizdo plokštės kadrų generuojamų dažniu. Be to, jei problema yra judesio suliejimas, „NVIDIA Ultra Low Motion Blur“ technologija naudoja foninį apšvietimą, kad sumažintų judesio neryškumą ir suteiktų jums itin sklandžiai judantį vaizdą.

„AGON PRO AG254FG“ yra pirmasis „AGON by AOC“ monitorius komplekte su „Nvidia Reflex“ technologija, kuri sumažina sistemos vėlavimą iki neįtikėtinai žemo lygio. Integruodami „Nvidia Reflex“ technologiją, žaidimų kūrėjai gali pašalinti grafikos procesoriaus apdorojimui skirtų duomenų kiekį ir sumažinti procesoriaus apkrovą, kai intensyviai naudojama vaizdo plokštė. Be to, įmontuotas „Nvidia Reflex“ delsos analizatorius gali išmatuoti tikslų laiką tarp pelės paspaudimo ir ekrane esančių taškų keitimo, o tai anksčiau buvo įmanoma tik naudojantis greitaisiais fotoaparatais ir specialia įranga.

Optimali laikysena – labai svarbi patogumui ir našumui žaidimo metu. „AG254FG“ tai palengvina ergonomišku stovu, leidžiančiu reguliuoti pasukimą, aukštį ir stovėjimo kampą. 4 prievadų USB šakotuvas leidžia žaidėjams prijungti pelę ir klaviatūrą tiesiai prie monitoriaus, o 5W stereo garsiakalbiai su DTS garsu suteikia puikų garsą kasdieniniam naudojimui, kai nereikia ausinių.

Norėdami pritaikyti monitorių pagal savo poreikius, naudotojai gali naudoti pridėtą laidinį nuotolinio valdymo pultą „QuickSwitch“ norėdami pakeisti įvairius nustatymus, arba naudoti AOC „G-Menu“ programinę įrangą savo kompiuteriuose. Papildomos žaidimų funkcijos yra „Dialpoint“ (taikiklio perdanga), padedanti žaidėjams pagerinti tikslumą; „Frame Counter“, kad būtų rodoma kadrų per sekundę informacija bet kuriame iš keturių kampų; „AOC Shadow Control“ funkcija tamsioms vietoms apšviesti, nedarant įtakos likusiai ekrano daliai ir atvirkščiai; AOC „Game Color“ nustatymas, norint pakeisti spalvų sodrumo lygį ir 6 skirtingiems žaidimo žanram pritaikyti režimai (3 iš jų naudotojas gali pritaikyti pagal savo poreikius).

Pirmąjį „AGON PRO“ modelį, 24,5 colių „AGON PRO AG254FG“, galima įsigyti nuo 2021 m. rugsėjo mėn. už gamintojo nustatytą kainą – €849.