AM5 lizdo PPT reitingas iš tikrųjų yra 230 W

„Computex“ parodoje AMD spaudai ir gerbėjams ne kartą teigė, kad 170 W yra didžiausia AM5 lizdo galia. Dabar aiškėja, kad 170 W vertė iš tikrųjų yra didžiausia AMD AM5 procesoriaus TDP specifikacija, o pačio lizdo maksimali galia yra 230 W. Jei būti tiksliems, tai PPT yra 229,5 W. Tai pat patvirtina, kad „Ryzen 7000“ serijoje bus procesorius, kurio TDP bus 170 W, o realus procesoriaus energijos suvartojimas galės siekti iki 229,5 W. AMD savo procesoriams leidžia sunaudoti iki 35 % daugiau energijos nei nurodyta TDP reitinge. Tokiu atveju „Ryzen 7000“ serijos flagmanas energijos suvartojimu nelabai nusileis i9-12900K, kurio PL2 limitas yra 241 W.

“AMD would like to issue a correction to the socket power and TDP limits of the upcoming AMD Socket AM5. AMD Socket AM5 supports up to a 170W TDP with a PPT up to 230W. TDP*1.35 is the standard calculation for TDP v. PPT for AMD sockets in the “Zen” era, and the new 170W TDP group is no exception (170*1.35=229.5).

This new TDP group will enable considerably more compute performance for high core count CPUs in heavy compute workloads, which will sit alongside the 65W and 105W TDP groups that Ryzen is known for today. AMD takes great pride in providing the enthusiast community with transparent and forthright product capabilities, and we want to take this opportunity to apologize for our error and any subsequent confusion we may have caused on this topic.”

— AMD Representative to Tom’s Hardware