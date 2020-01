AMD aplenks „Apple“ ir taps didžiausia TSMC kliente

Prognozuojama, jog AMD 2020 metų antrame ketvirtyje turėtų aplenkti „Apple“ ir tapti didžiausia TSMC kliente. Tai turėtų įvykti dėl to, jo „Apple“ pereis prie 5 nm litografijos, o likusius laisvas 7 nm gamybos linijas užsisakys AMD. Esamu metu AMD TSMC gamyklose kepa „Zen 2“, „Navi 10“ ir „Navi 14“ lustus. Taip pat jau dabar turi vykti „Renoir“ APU procesorių gamyba, nes jie turi būti išleidžiami artimiausiu metu. Nepamirškite, kad šių metų gale bus išleidžiamo ir žaidimų konsolės, kuriuose irgi bus AMD lustai.

Dabar top 5 TSMC klientai yra: „Apple“, „HiSilicon“, „Qualcomm“, AMD ir „MediaTek“. 2020 metų pirmoje pusėje TSMC galės pagaminti apie 110 000 silicio plokščių per mėnesį. Antroje metų pusėje „Apple“ perėjus prie 5 nm litografijos ir tobulinant 7 nm litografiją silicio plokščių kiekis per mėnesį išaugs iki 140 000. AMD jau dabar užsisakė visas būsimas laisva silicio plokštes. Dėl to, būtent AMD taps didžiausia TSMC kliente. Beje, „Qualcomm“ kitos kartos lustus žada gaminti naudodami „Samsung“ 7 nm EUV litografiją, tai irgi turėtų suteikti daugiau gamybos linijų AMD.