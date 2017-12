AMD atsiprašė dėl „RX 560“ nesusipratimo

Vakar rašėme, kad AMD patyliukais išleido kiek apkarpytą „Radeon RX 560“ versiją su mažiau Stream procesorių, o parduotuvėje tokių vaizdo plokščių atskirti beveik neįmanoma. AMD suskubo atsiprašyti visų savo klientų ir ruošiasi kuo skubiau įnešti daugiau aiškumo į „Radeon RX 560“ vardinimą.

AMD sako, kad dar vasarą išleido lėtesnę „Radeon RX 560“ versiją su 896 Stream procesoriais norėdami į rinką įnešti daugiau įvairovės. Kaip dabar pastebėjo AMD, partnerių lėtesnio ir greitesnio „RX 560“ varianto atskirti nėra kaip, dėl to kilo nesusipratimas. AMD sako, kad dabar dirba su savo partneriais ir sieks, kad produktų pavadinimuose atsispindėtų vykdomųjų blokų kiekis.

Lėtesne „Radeon RX 560“ turi 14 CU (896 Stream), o greitesne 16 (1024 Stream).

“It’s correct that 14 Compute Unit (896 stream processors) and 16 Compute Unit (1024 stream processor) versions of the Radeon RX 560 are available. We introduced the 14CU version this summer to provide AIBs and the market with more RX 500 series options. It’s come to our attention that on certain AIB and etail websites there’s no clear delineation between the two variants. We’re taking immediate steps to remedy this: we’re working with all AIB and channel partners to make sure the product descriptions and names clarify the CU count, so that gamers and consumers know exactly what they’re buying. We apologize for the confusion this may have caused.”