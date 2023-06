AMD galimai neleidžia pridėti DLSS tuose žaidimuose, kurios ji remia

Kai „Wccftech“ paklausė AMD, kodėl beveik nė vienas bendrovės reklamuojamas žaidimas nepalaiko DLSS, AMD nepaneigė šios tendencijos. Atsakymas sukėlė įtarimų, kad dauguma AMD rinkodaros sutarčių sąmoningai blokuoja DLSS, o NVIDIA remiamuose žaidimuose paprastai naudojama AMD FSR.

Dauguma AMD partnerystės pagrindu sukurtų žaidimų, pavyzdžiui, „Far Cry 6“, „Resident Evil 4“ ar „Dead Island 2“, palaikoma tik FSR. Ir atvirkščiai, abu būdus palaiko NVIDIA remiami žaidimai, tokie kaip „Redfall“, „Diablo IV“, „Ghostwire Tokyo“ ir „Death Stranding“. Išskyrus „Square Enix“ žaidimą „Forspoken“, jame veikia tiek FSR, tiek DLSS. Vieninteliai naujausi AMD remiami žaidimai, kuriuose naudojamas DLSS, yra išleisti „Sony“. Galbūt „Sony““ turi daugiau derybinės galios leisti DLSS tokiuose žaidimuose kaip „The Last of Us Part 1“, „Uncharted“ ir „God of War“.

Atsakydama į kaltinimus, AMD pateikė išsamų „PCGamingWiki“ žaidimų sąrašą, kuriuose naudojamas vaizdo išdidinimas, pažymėdama, kad daugelyje jų naudojamas tik DLSS. Nors mažų ir nepriklausomų kūrėjų išskirtinių DLSS žaidimų skaičius nėra nereikšmingas, dauguma svarbiausių žaidimų, kuriuose FSR nenaudojamas, – pavyzdžiui, „Rainbow Six Siege“ arba „Fortnite“ – buvo išleisti prieš tai, kai AMD 2021 m. pristatė šią technologiją. Kai kurie 2020 m. ar ankstesni žaidimai, pavyzdžiui, „Doom Eternal“, DLSS pridėjo palyginti neseniai, ignoruodami FSR.

Vieninteliai neseniai pasirodę didelio populiarumo sulaukę žaidimai, kuriuose FSR praleista, yra „Marvel’s Midnight Suns“, „Sackboy“ ir „A Plague Tale: Requiem“. Nuo praėjusių metų, kai buvo pristatyta FSR 2, daugiau žaidimų palaiko abi vaizdo išdidinimo technologijas.

Be to, NVIDIA aiškiai pareiškė, kad jos rinkodaros sutartyse nėra išlygų dėl FSR blokavimo. „NVIDIA jokiu būdu neblokuoja ir neblokuos, neriboja, neskatina ir netrukdys kūrėjams diegti konkurentų technologijas“, – sakė NVIDIA ryšių su kūrėjais viceprezidentas Keita Lida.