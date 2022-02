AMD, „Intel“ ir NVIDIA nebetieks lustų Rusijai

Dėl JAV paskelbtų sankcijų tokios kompanijos kaip AMD, „Intel“ ir NVIDIA nebegalės tiekti savo produkcijos į Rusiją. Kol kas kompanijos oficialiai to nepatvirtino, bet jau pasirodė pranešimai iš Rusijos, kurie patvirtina šią žinią. Teigiama, kad AMD ir „Intel“ susiekė su Rusijos firmomis ir žodžiu informavo, kad savo produkcijos nebetieks dėl sankcijų, kurias iššaukė karinis konfliktas su Ukraina. Taip pat priduriama, kad tokį patį žodinį pareiškimą padarė ir „Intel“ atstovai Kinijoje.

Kaip supratote, kol kas AMD, „Intel“ ir NVIDIA nepadarė oficialaus pranešimo apie produkcijos tiekimo nutraukimą į Rusiją, bet paskelbtos JAV sankcijos tai privers padaryti.

Pasak kitų šaltinių, TSMC taip pat pranešė Rusijos kompanijoms, kad joms nebegamins lustų. Tai yra dėl to, kad TSMC savo fabrikuose naudoja JAV įrangą, o naujos sankcijos draudžia dalintis intelektine nuosavybe su Rusija. Ši žinia irgi yra nepatvirtinta.

Ištrauka iš sankcijų:

Eligible commodities and software. Commodities and software in paragraphs (b)(1) through (17) of this section are eligible for export or reexport under this section to Cuba. Commodities in paragraph (b)(18) of this section are eligible for export or reexport under this section to Sudan only.

(1) Consumer computers designated EAR99 or classified under Export Control Classification Numbers (ECCN) 5A992.c or 4A994.b;

(2) Consumer disk drives and solid state storage equipment classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;

(3) Input/output control units (other than industrial controllers designed for chemical processing) designated EAR99;

(4) Graphics accelerators and graphics coprocessors designated EAR99;

(5) Monitors classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;

(6) Printers classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;

(7) Modems classified under ECCNs 5A991.b.2, 5A991.b.4., or 5A992.c or designated EAR99;

(8) Network access controllers and communications channel controllers classified under ECCN 5A991.b.4 or designated EAR99;

(9) Keyboards, mice and similar devices designated EAR99;

(10) Mobile phones, including cellular and satellite telephones, personal digital assistants, and subscriber information module (SIM) cards and similar devices classified under ECCNs 5A992.c or 5A991 or designated EAR99;

(11) Memory devices classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;

(12) Consumer “information security” equipment, “software” (except “encryption source code”) and peripherals classified under ECCNs 5A992.c or 5D992.c or designated EAR99;

(13) Digital cameras and memory cards classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;

(14) Television and radio receivers classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;

(15) Recording devices classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;

(16) Batteries, chargers, carrying cases and accessories for the equipment described in this paragraph that are designated EAR99;

(17) Consumer “software” (except “encryption source code”) classified under ECCNs 4D994, 5D991 or 5D992.c or designated EAR99 to be used for equipment described in paragraphs (b)(1) through (b)(16) of this section; and