AMD išleidžia „Ryzen 5000G“ procesorius, bet jų mažmeninėje rinkoje kol kas nematysime

AMD patyliukais išleido „Ryzen 5000G“ serijos procesorius staliniams kompiuteriams. Kaip ir buvo prognozuota, taip ir įvyko. Dabar nauji „Ryzen 5000G“ procesoriai bus skirti tik AMD partneriams, siūlantiems surinktus stalinius kompiuterius. Tai reiškia, kad šių procesorių su integruota grafika mažmeninėje rinkoje įsigyti nebus galima. „Ryzen 5000G“ procesoriai yra labai laukiami „pasidaryk pats“ (angl. DIY – Do it Yourself ) segmente. Tai galėtų būti puiki laikina stotelė komplektuojant kompiuterį be diskrečios vaizdo plokštės, nes jų kainos yra nesuvokiamose aukštumose, bet AMD nesuteikia mums šios galimybės. Pagal esamą informaciją, „Ryzen 5000G“ procesoriai kažkada šiemet visgi pasieks DIY segmentą, bet konkrečios datos nėra.

Savo skaidrėse AMD nusprendė „Ryzen 5000G“ procesorius lyginti su 10 kartos „Core“ procesoriais. Tai tikrai keista, nes „Intel“ jau turi išleidę ir 11 kartos „Rocket Lake-S“ procesorius, kurie taip pat turi pagerintą integruotą grafiką. Tad galime sakyti, kad AMD žaidžia kiek nešvariai. AMD pateikiamus testų rezultatus galite pamatyti lentelėse.