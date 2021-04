NVIDIA tikisi tris kartus didesnių pajamų iš kripto valiutoms skirtos CMP HX serijos pardavimų

NVIDIA atnaujino savo 2022 fiskalinių metų pirmo ketvirčio pajamų prognozę. Pagal kompanijos metodiką 2022 metų pirmasis fiskalinis ketvirtis baigsis gegužės 2 dieną. Kompanija tikisi, kad per šį ketvirtį gaus daugiau pajamų nei prognozuota anksčiau, todėl suma viršys 5,3 mlrd. JAV dolerių. Tai vyksta todėl, kad visi NVIDIA padaliniai fiksuoja išaugusias pajamas.

NVIDIA anksčiau prognozavo, kad iš naujos CMP HX kripto valiutoms skirtos vaizdo plokščių serijos per ketvirtį gaus 50 mln. pajamų, bet dabar tikimasi, kad pajamos sieks net 150 mln. USD. Čia neįskaičiuojamos vaizdo plokštės iš „GeForce“ serijos, kurios irgi patenka į kripto valiutų kasyklas.

NVIDIA’s market platforms include Gaming, Data Center, Professional Visualization, and Automotive. The company also raised its first-quarter revenue estimate for its new CMP product for industrial-scale cryptocurrency mining to $150 million, up from $50 million previously expected.

