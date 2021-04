NVIDIA prognozuoja, kad vaizdo plokščių trūkumas bus jaučiamas visus šiuos metus

NVIDIA atnaujindami savo pajamų prognozę taip pat kalbėjo apie esamą situaciją vaizdo plokščių rinkoje. Colette Kress, kuri yra vykdomoji viceprezidentė ir vyriausioji finansininkė, mano, kad vaizdo plokščių trūkumas bus jaučiamas visus šiuos metus. Logiška, nes paklausa vis dar stipriai viršija pasiūlą dėl to NVIDIA tiekimo grandinės yra tuščios. Kaip žinome, lustų trūkumas jau yra persikėlęs į kitos rinkos segmentus ir jaukia daugelio pirkėjų planus. Prekės arba yra pabrangusios, arba jų visai nėra pirkti.

Nepaisant to, kad NVIDIA nesugebės patenkinti visos rinkos vaizdo plokščių paklausos, kompanijos pajamos vis tiek augs, nes bus parduodama viskas, kas atsidurs ant parduotuvių lentynų.

Colette Kress:

Overall demand is still very strong and continues to outpace supply , while our channel inventories are still quite tight. We expect demand to continue to outpace supply for much of this year. We believe we will have enough supply to support sequential growth beyond the first quarter.