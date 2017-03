AMD jau kalba apie „Zen 3“, daugiau „Ryzen“ procesorių antrame ketvirtyje

Tik vakar sulaukėme „Ryzen“ procesorių, o AMD jau kalba apie tolimesnes „Zen“ architektūras. „Reddit“ „klausk manęs bet ko“ (angl. ask me anything, AMA) renginio metu AMD pažėrė keletą aptakių detalių apie ateitį ir būsimus procesorių išleidimus.

Artimiausioje ateityje sulauksime „Ryzen 5“ procesorių. Jų išleidimas suplanuotas antrame šių metų ketvirtyje. Gaila, bet tikslesnios datos AMD nenori atskleisti. „Ryzen 3“ serijos procesorių teks laukti dar ilgiau, jų pasirodymas numatytas tik antrame šių metų pusmetyje. Tad teoriškai, nuo liepos iki gruodžio.

AMD Ryzen CPU Brnaduoliai/Gijos Cache TDP Aušintuvas Bazė Turbo XFR Kaina Išleidimas AMD Ryzen 7 1800X 8/16 20MB 95W N/A 3.6GHz 4.0GHz 4.1GHz $499 Kovo 2 d. AMD Ryzen 7 1700X 8/16 20MB 95W N/A 3.4GHz 3.8GHz 3.9GHz $399 Kovo 2 d. AMD Ryzen 7 1700 8/16 20MB 65W Wraith Spire 3.0GHz 3.7GHz 3.75GHz $329 Kovo 2 d. AMD Ryzen 5 1600X 6/12 20MB TBA TBA 3.6GHz 4.0GHz TBA TBA 2 ketvirtis 2017 AMD Ryzen 5 1500X 4/8 12MB TBA TBA 3.5GHz 3.7GHz TBA TBA 2 ketvirtis 2017

APU procesoriai, žinomi kaip „Raven Ridge“, tikslios išleidimo datos irgi neturi. Šie procesoriai priklausys jau aštuntai kartai, bet atsisakys A serijos vardinimo ir bus pardavinėjami su „Ryzen“ prierašu. Šie APU procesoriai turės keturių branduolių kompleksą su grafikos posisteme. Dabar nėra žinoma, kokia architektūra bus naudojama, tai galėtų būti „Polaris“ arba „Vega“. Šios architektūros procesoriai bus pritaikyti ir nešiojamiems kompiuteriams, kada jie pasirodys informacijos neturime.

Žiūrint į dar tolimesnę ateitį, ten pamatysime „Zen 2“ ir „Zen 3“. Tai bus esamos architektūros atnaujinimai. Pasirodžius naujoms „Zen“ versijoms didelio spartos šuolio, kokio sulaukėme dabar, tikėtis nereikėtų. Veikiausiai gausime 5-10 % pagreitėjimą per taktą.