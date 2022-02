AMD nežada išleisti atnaujintos RX 6850 XT

Apie RX 6000 serijos atnaujinimą kalbame jau ne pirmą savaitę ir kas kart vis galima pasidalinti nauja informacijos doze. „Moore’s Law Is Dead“ dabar sako, kad AMD planuoja atnaujinti tik tas vaizdo plokštes, kurios turi pilnai įgalintą lustą, tai reiškia kad atnaujintos RX 6850 XT nebus. Todėl turėtume sulaukti tik atnaujintų sekančių vaizdo plokščių: RX 6950 XT („Navi 21“), RX 6750 XT („Navi 22“) ir RX 6650 XT („Navi 23“). RX 6500 XT neturėtų būti atnaujinama, nes ir taip turi 18 Gbps atmintį, be to, buvo išleista visai neseniai. Šitas visas atnaujinimas pagrinde tam ir skirtas, kad 16 Gbps atmintį pakeisti 18 Gbps atmintimi. Galimai, bus padidintas ir grafikos procesoriaus dažnis. Labai daug papildomos spartos iš šių pakeitimų tikėtis nereikia, bet apie 10 % daugiau galios turėtume gauti.

RX 6750 XT ir RX 6650 XT išleidimas turėtų įvykti antrame šių metų ketvirtyje. Labiausiai tikėtina, kad AMD imasi šių vaizdo plokščių atnaujinimo, nes nori sudaryti didesnę konkurenciją „Intel“. Kiek žinoma, tam pačiam tikslui NVIDIA ruošia RTX 3070 Ti su 16 GB atminties buferiu.