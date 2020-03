AMD oficialiai išleidžia „Ryzen 4000“ procesorius nešiojamiems kompiuteriams

AMD pagaliau išleido „Ryzen 4000“ mobilius procesorius. Tai reiškia, kad nuo dabar galime įsigyti nešiojamų kompiuterių su AMD procesoriais, kurie turi „Zen 2“ architektūrą. AMD dar metų pradžioje atskleidė „Ryzen 4000“ procesorius ir tikslios datos, kada jie bus išleidžiami, oficialiai nepateikė. Reikia pridurti, kad nors nauji mobilūs procesoriai yra išleidžiami dabar, nešiojamų kompiuterių su jais gali tekti palaukti kelias savaites.

AMD išleisdama „Ryzen 4000“ procesorius taip pat atskleidė „Ryzen 9 4900H“ procesorius. Jie irgi turi 8 branduolius ir 16 gijų kaip R7 4800H, bet padidintą dažnį. Bazinis dažnis bus 3,3 GHz, o turbo režimu galės pakilti iki 4,4 GHz. R9 4900H taip pat gauna pilnai įgalintą „Vega 8“ (8 vykdomieji vienetai) grafiką.

AMD sako, kad „Ryzen 4000“ procesoriai lyginant su pirmtakais siūlys 25 % didesnę spartą per taktą ir dvigubai didesnį energetinį efektyvumą. Nauji procesoriai dar galės penkis kartus greičiau keisti savo darbo režimą. Grafika irgi yra pagerinta. AMD tikina, kad grafikos sparta per vykdomąjį vienetą išaugo net 59 %. Reikia pridurti, kad „Ryzen 4000“ maksimaliai gali turėti 8 vykdomuosius vienetus, o pirmtake buvo iki 11 vykdomųjų vienetų.

Designing for power efficiency

Better idle detection – get idle components to low power stages fast

Better activity detection – get idle components back to full performance fast

Better power state selection – reduce the penalty of power state transition

7nm Vega – making the best graphics engine even better

Reduced engine size for better efficiency and higher performance

2x wide Data Fabric interface for power efficient data transfer

Graphics low power state transition optimization

25% higher peak graphics clock

77% higher peak memory bandwidth

Delivered Results

Up to 59% higher Time Spy performance per Compute Unit

79 TFLOPs (FP32)

Infinity Fabric (Power Optimized for Mobile)

Up to 75% better power efficiency

7nm technology, dynamic power optimization in the fabric switches, double bus width from graphics to fabric improve pj/bit

7nm technology, dynamic power optimization in the fabric switches, double bus width from graphics to fabric improve pj/bit Up to 77% higher memory bandwidth at low power

DDR4-3200 and LPDDR4x-4266

Memory Controller Design

Two memory controllers

Each controller can support 1×65 for DDR4 or 2×32 using virtual channels for LPDDR4x

4×32 LPDDR4x4266 (68.3 GB/s peak) OR 2×64 (DDR4-3200 (51.2 GB/s)

Enhanced IO Connectivity while maintaining the same package body size as Picasso

Improved Memory Technology (DDR4 up to 3200, LPDDR4X up to 4266)

Added 4 PCIe lanes – NVME storage, Wireless Wifi 6, 5G

Added 2 USB Ports – Support for increasing Number of Devices

Better Mobile Boost with STT V2

Boost duration can be extended for the user by up to 4X by considering chassis temp

Surace temp of the notebook can be managed with a closed-loop

V2 STT simplifies OEM EC designs by pulling chassis thermal calculations into the SoC

Works alongside AMP STAMP technology

AMD SmartShift

dGPU and SoC operate as a single virtual domain

dGPU performance and thermal counters are shared across PCIe

SoC natively managed dGPU boost like its own iGPU with the Infinity Fabric Contol Units

Performance governed by platform DPTC settings

Activity Based Clock Controls – power-efficient clock controls