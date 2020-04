AMD paaukos $15 mln. vertės EPYC ir „Radeon Instinct“ įrangos COVID-19 tyrimams

AMD atnaujino savo kovos su COVID-19 strategiją ir nusprendė paaukoti EPYC procesorių ir „Radeon Instinct“ vaizdo plokščių COVID-19 vakcinos tyrimams. Iš viso ruošiamasi paaukoti įrangos už 15 mln. JAV dolerių. AMD žada, kad pageidaujančius įranga pasieks greitai ir ją iš karto bus galima naudoti. AMD kviečia COVID-19 tyrinėjančias institucijas, kurioms praverstų papildoma įranga skaičiavimams, kreiptis dėl pagalbos gavimo.

Lisa Su:

AMD is announcing today a COVID-19 HPC fund to provide research institutions with computing resources to accelerate medical research on COVID-19 and other diseases. The fund will include an initial donation of $15 million of high-performance systems powered by AMD EPYC CPUs and AMD Radeon Instinct GPUs to key research institutions. To ease the implementation and speed the useful impact from these donations, we are working with our HPC system provider partners to provide ready-to-install HPC nodes. Research institutions should contact AMD at COVID-19HPC[at]amd[dot]com to submit proposals for access to these nodes.