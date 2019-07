AMD paskolins procesorių nusipirkusiems „Ryzen 3000“ ir negalintiems atnaujinti BIOS

Išleidus naujus procesorius ir išlaikant jų suderinamumą su senesnėmis pagrindinėmis plokštėmis visada bus tokių atvejų, kai pirkėjai negali naudotis savo nusipirktomis dalimis dėl seno BIOS. Problema ta, kad su nauju „Ryzen 3000“ procesoriumi ir senesne X470/B450 pagrindine plokšte negalima atnaujinti BIOS, tad gali išgelbėti senesnės kartos procesorius arba BIOS Flashback funkcija – su ja BIOS galima atnaujinti net be procesoriaus.

AMD supranta, kad kai kurie „Ryzen 3000“ pirkėjai kartu pirks 400 serijos pagrindinę plokštę ir susidurs su problemomis atnaujinant BIOS, todėl bus siūlomas pakaitinis „Athlon 200GE“ procesorius šiam darbui atlikti. Norint gauti pakaitinį procesorių reikės pateikti „Ryzen 3000“ procesoriaus serijinį kodą ir pirkimo dokumentus. Prašymo formą reikia užpildyti čia. Prie problemos aprašo reikia įrašyti „Boot kit required“. Procesoriaus atsiuntimas ir išsiuntimas bus apmokėtas. Kiek keista, kad AMD nereikalaus grąžinti aušintuvo.

Once you have submitted your claim for a processor loan boot kit, AMD will require pictures of your 3rd Gen Ryzen™ Desktop Processor and AMD Socket AM4 400 Series motherboard, which clearly shows the model numbers and unique serial numbers as well as a copy of the purchase invoice(s) to authorize the request. Additionally, a summary or copy of communication with the motherboard manufacturer is requested to indicate why support from the Original Design Manufacturer (ODM) is not suitable.

Once the RMA request is approved, the AMD Athlon 200GE processor will be sent with pre-paid return shipping. The processor is provided as a temporary loan to you for the sole purpose of updating the BIOS and must be returned within 10 business days of receipt. It is not necessary to return the provided thermal solution