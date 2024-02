AMD patvirtino, kad „Zen 5“ sulauksime antroje 2024 m. pusėje

Šurmulys, susijęs su būsimos AMD „Zen 5“ architektūros pristatymu netyla. AMD nekreipdama dėmesio į gandus patvirtina, kad jų „Zen 5“ architektūros išleidimas įvyks kaip ir planuota anksčiau. Vakar AMD pranešė apie 2023 m. ketvirtojo ketvirčio pajamas. Atsleidimo AMD atstovas pareiškė, kad vartotojams skirtos „Zen 5“ serijos išleidimo reikėtų tikėtis šių metų antroje pusėje.

Nors AMD nepateikė tikslios informacijos apie konkretų produktą, kurio galima tikėtis šiais metais, atrodo, kad galimybės susiaurėja iki stalinių kompiuterių „Granite Ridge“ arba mobilių „Strix Point“ procesorių. Tikimasi, kad kiti šiomis architektūromis pagrįsti produktai pasirodys vėliau.

Dažniausiai pirma pasirodo staliniams kompiuteriams skirti produktai, kurie atnaujinimo negavo nuo „Ryzen 7000X3D“ serijos pasirodymo praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Artėjant antrajam šių metų pusmečiui, nuo šios produktų serijos pristatymo bus praėję daugiau nei metai, o nuo pirmųjų staliniams kompiuteriams skirtų „Zen 4“ produktų pasirodymo – maždaug dveji metai.

Per finansinės ataskaitos pristatymą AMD generalinė direktorė Dr. Lisa Su tik atšovė, kad bendrovė planuoja antrąjį šių metų pusmetį pristatyti „Zen 5“ pagrindu sukurtą „Turin“ (EPYC).

Strix combines our next-gen, Zen 5 core with enhanced RDNA graphics and an updated Ryzen AI engine to significantly increase the performance, energy efficiency and AI capabilities of PCs. Customer momentum for Strix is strong with the first notebooks on track to launch later this year.

Looking at 2024, we are planning for the PC TAM to grow modestly year-on-year, weighted towards the second half as AI PCs ramp. We continue to see strong growth opportunities for our client business as we ramp our current products, extend our AIPC leadership and launch our next wave of Zen 5 CPUs. […]

And then, we also see Turin, our Zen 5 product coming in the second half of the year. So, even in a mixed demand environment, I think we’re bullish on what traditional server CPUs can do in 2024.

— Dr Lisa Su, AMD CEO (Q4’23 earnings call)