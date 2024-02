AMD atskleidė 2023 metų paskutinio ketvirčio finansinę ataskaitą

Vakar AMD paskelbė 2023 metų paskutinio ketvirčio ir visų 2023 metų finansinę ataskaitą. Skaičiai nėra tokie įspūdingi kaip demonstruoja NVIDIA, bet AMD pajamos paskutiniame ketvirtoje šiek tiek paaugo.

Per paskutinius tris 2023 metų mėnesius AMD gavo 6,168 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra 10 % daugiau nei prieš metus ir 6 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. Per tuos pačius tris mėnesius AMD pelnas siekė 667 mln. JAV dolerių, o pernai tuo pat metu pelnas buvo tik 21 mln. JAV dolerių, tad augimas pelno grafoje yra labai didelis. Žvelgiant į metinius duomenis pastebimas tiek pajamų, tiek pelno mažėjimas. 2023 metais AMD gavo 22,680 mlrd. JAV dolerių pajamų, o tai yra 4 % mažiau nei prieš metus. Per visus metus AMD pelnas sieke 854 mln. JAV dolerių ir yra 35 % mažesnis nei prieš metus.

Pilną AMD finansinę ataskaitą rasite čia.