AMD per šešis metus energetinį efektyvumą padidino 31,7 karto

2014 metais AMD pranešė, kad jų tikslas per šešis metus energetinį efektyvumą padidinti 25 kartus, kai kalbama apie mobilius procesorius. Kaip žinote, AMD tik visai neseniai išleido „Zen 2“ APU procesorius, kurie ir pasiekė šį tikslą. Iš tiesų, AMD per šešis metus pavyko energetinį efektyvumą padidinti 31,7 karto. Tai buvo padaryta suderinus gamybos metodą, procesorių ir grafikos architektūrą bei sumažinus ramybės būsenos energijos sąnaudas.

Priminsime, kad 2014 metais AMD pardavinėjo „Kaveri“ APU procesorius, o dabar turime „Ryzen 4000“ procesorių seriją. Tai leido AMD 5 kartus padidinti skaičiuojamąją galią ir 84 % sumažinti energijos suvartojimą. Pagal kompanijos skaičiavimo metodiką tai suteikia 31,7 karto didesnį energetinį efektyvumą.

Energy efficiency for processors is determined by the amount of work performed per unit of energy consumed. To achieve the 25×20 goal, AMD focused improvements on developing a highly integrated and efficient system-on-chip (SoC) architecture; improved, real-time power management features; and silicon-level power optimizations. AMD reduced average compute time for a given task by 80% from 2014 to 2020, while also achieving an 84% reduction in energy use.3 That means an enterprise that upgrades 50,000 AMD laptops from 2014 models to 2020 models would achieve five times more computing performance and reduce associated laptop energy consumption by 84%, which over a three-year service life amounts to saving approximately 1.4 million kilowatt hours of electricity and 971,000 kg of carbon emissions, equal to 16,000 trees grown for 10 years.

Achieving its 25×20 energy efficiency goal not only delivers a stronger user experience but also further solidifies AMD’s leadership in sustainability. AMD was the first semiconductor company to have its climate protection goals, including 25×20, approved as a “science-based target” by the Science Based Targets initiative — deemed aggressive enough to help mitigate the impacts of computing on climate change.