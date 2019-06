AMD planuoja dovanoti „Xbox Game Pass“ perkantiems RX5700 vaizdo plokštes ir „Ryzen 3000“ procesorius

Bent kiek sekantys kompiuterijos pasaulio naujienas puikiai žino, kad liepos 7 dieną bus išleidžiamos RX 5700 serijos vaizdo plokštės ir trečios kartos „Ryzen“ procesoriai. AMD norėdami produktus padaryti dar patrauklesniais juos perkantiems dovanos „Xbox Game Pass“ asmeniniams kompiuteriams. Reikia paminėti, kad dovaną gaus tik perkantys procesorius, kurie dalyvauja akcijoje. AMD dovana leis pasimėgauti didesne nei 100 žaidimų biblioteka. Bus galima žaisti ir rugsėjo 10 dieną išleidžiamą „Gears 5“ žaidimą, o taip „Metro Exodus“ ir daugelį kitų žaidimų.

Tiesa, dovana bus tik ribotam laikui. Įsigijus akcijoje dalyvaujantį AMD produktą „Xbox Game Pass“ paslauga bus galima naudotis tris mėnesius.

We’re proud to partner with @Microsoft to offer a new @Xbox Game Pass bundle available with @Radeon RX 5700 series and select 3rd Gen @AMDRyzen processors.

Enjoy three-month access to a library of 100+ games, including #Gears5 launching on September 10th! pic.twitter.com/xA43eFMLeJ

— AMD Gaming (@AMDGaming) June 24, 2019