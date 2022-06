AMD planuoja „Zen 4“ ir „Zen 5“ procesorius su „V-Cache“ iki 2024 metų

AMD per „Financial Analyst Day 2022“ renginį patvirtino savo planus dėl procesorių architektūrų per ateinančius kelerius metus. AMD iki 2024 m. išleis „Zen 4“, ir „Zen 5“ architektūrą su „V-Cache“ technologija. Žinoma, taip pat bus ir įprastų procesorių be šios spartinančiosios atminties.

5 nm ir 4 nm technologiniais procesais pagrįstoje „Zen 4“ architektūroje bus trys skirtingos mikroarchitektūros: „Zen 4“, „Zen 4 V-Cache“ ir „Zen 4c“. AMD nepaaiškino, kuri iš šių architektūrų konkrečiai bus tiekiama įprastiems vartotojams, o kuri serveriams.

Mark Pepermaster taip pat patvirtino, kad „Zen 4“ architektūra siūlo daugiau kaip 25 % geresnį našumą vienam vatui ir 35 % didesnį bendrą našumą, palyginti su „Zen 3“ architektūra. Šis teiginys pagrįstas „Cinebench“ lyginamuoju testu.

Iki 2024 m. AMD taip pat planuoja pristatyti „Zen5“ architektūrą, pagrįstą 4 nm ir 3 nm litografijomis. Ši architektūra taip pat apims tris subarchitektūras: „Zen 5“, „Zen 5 V-Cache“ ir „Zen 5c“. Ši architektūra pasižymės didesne sparta ir efektyvumu, palyginti su „Zen 4“. Ji taip pat bus toliau optimizuojama dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi taikomosiose programose. Tai gali reikšti, kad AMD pridės daugiau spartinimo įvairiuose DI algoritmuose.