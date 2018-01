AMD pranešė apie diskrečią „Radeon Vega“ nešiojamiems kompiuteriams

Nešiojamų kompiuterių diskrečios grafikos rinka yra dar nuobodesnė nei stalinių kompiuterių. Panašu, kad greitu metu ten bus kiek įdomiau dėl „Vega“ prieskonio. AMD praneša apie diskrečią „Radeon Vega“ grafiką mobiliems įrenginiams. Gaila, kad jokios specifikacijos kol kas neskelbiamos, bet naujas vėjo gūsis šiame segmente labai laukiamas. Reikia pridėti, kad ir „Intel“ pranešė apie „Vega“ grafikos naudojimą, tad kompiuterių su tokiais grafikos sprendimais tikrai bus.

AMD sako, kad „Vega“ diskreti grafika naudos mažai energijos ir užims mažai vietos pagrindinėje plokštėje. Tai leis kompanijoms pasiūlyti dar plonesnius kompiuterius su daugiau galios. Tai įmanoma dėl panaudotos HBM2 atminties. Galėtume spėti, kad jos kiekis sieks 4 GB. Tiek pat kiek ir „Intel“ variante. Tęsiant spekuliacijas toliau, labai tikėtina, kad diskreti „Vega“ grafika yra identiška tai, kurią naudoja „Intel“. Ne veltui matome šiuos du produktus AMD skaidrėje. Be to, AMD būtų per brangu kurti daug „Vega“ versijų nešiojamiems kompiuteriams.

Kada pasirodys nešiojami kompiuteriai su diskrečia „Vega“ grafika kol kas nepranešama.