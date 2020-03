AMD pranešė, kad iš jų buvo pavogta informacija apie grafikos procesorius

AMD atskleidė, kad 2019 metų gruodį su jais susisiekė asmuo, kuris turėjo dokumentus apie sekančių grafikos procesorių kūrimą. Vėliau kai kurie dokumentai buvo paskelbti internete, bet vėliau buvo pašalinti. Nežinomas asmuo turi kur kas daugiau failų, kurie iki šiol nebuvo paskelbti. Failus pavogęs asmuo žada visą informaciją apie AMD grafikos procesorių architektūras parduoti pasiūliusiam daugiausiai, o jei niekas nesusidomės informacija bus tiesiog išplatinta internete. Programišius informaciją vertina 100 mln. JAV dolerių. AMD jau kreipėsi į teisėsaugą ir glaudžiai bendradarbiauja bylos tyrime. AMD sako, kad nutekėjusi informacija neturės jokios įtakos būsimų grafikos procesorių saugumui.

„Torrent Freak“ dar 2019 metų lapkritį kalbėjo su dokumentus iš AMD pavogusia programiše. Ji tikino, kad failai buvo pasisavinti iš neapsaugoto kompiuterio/serverio pasinaudojant pažeidžiamumais. Keisčiausia buvo tai, kad AMD failai buvo neapsaugoti ir neužšifruoti.

AMD pranešimas:

At AMD, data security and the protection of our intellectual property are a priority. In December 2019, we were contacted by someone who claimed to have test files related to a subset of our current and future graphics products, some of which were recently posted online, but have since been taken down. While we are aware the perpetrator has additional files that have not been made public, we believe the stolen graphics IP is not core to the competitiveness or security of our graphics products. We are not aware of the perpetrator possessing any other AMD IP. We are working closely with law enforcement officials and other experts as a part of an ongoing criminal investigation.