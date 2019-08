AMD riboja „Ryzen 3000“ procesorių boost dažnį dėl ilgaamžiškumo

ASUS darbuotojas atskleidė gan įdomios informacijos. Teigiama, kad AMD šiek tiek mažina „Ryzen 3000“ procesorių boost dažnį vien dėl to, kad procesoriai turėtų didesnį ilgaamžiškumą. Taip išeina, kad AMD pirma buvo nustačiusi per agresyvų boost algoritmą, kuris per ilgesnį laiką gali pakenkti siliciui.

Pastaruoju metu vyksta daug diskusijų dėl ko skiriasi „Ryzen 3000“ procesorių boost dažnis tarp skirtingų pagrindinių plokščių, net lyginant to pačio gamintojo produktus. Panašu, kad dėl to reikia kaltinti AMD AGESA mikrokodą. Naujesnės AGESA mikrokodo versijos apriboja „Ryzen 3000“ procesorių boost dažnį, dėl jau minėtos ilgaamžiškumo priežasties. Tiesa, ateityje AMD gali išleisti lankstesnę AGESA mikrokodo versiją, kuri boost dažnį vėl leis padidinti jei tik to norės naudotojas.

Jei AMD mažina „Ryzen 3000“ boost dažnį, tai procesoriai nebepasieks deklaruojamų dažnių ant pakuotės. Gamintojai boost dažnius pateikia tik kaip orientacinius ir net jų nepasiekdami neneša jokios atsakomybės.

ASUS darbuotojas, slapyvardžiu „Shamino“.

every new bios i get asked the boost question all over again, i have not tested a newer version of AGESA that changes the current state of 1003 boost, not even 1004. if i do know of changes, i will specifically state this. They were being too aggressive with the boost previously, the current boost behavior is more in line with their confidence in long term reliability and i have not heard of any changes to this stance, tho i have heard of a ‘more customizable’ version in the future