AMD sako: daugiau atminties yra svarbu

Likus visai ne daug laiko iki RTX 4070 apžvalgų skelbimo, AMD nusprendė visiems žaidėjams priminti, kad šiuolaikinėms vaizdo plokštėms atminties kiekis yra toks pat svarbus kaip ir našumas. Kuo didesnė raiška ir didesnės kokybės tekstūros, tuo didesnė tikimybė, kad žaidėjai susidurs su atminties apribojimo problema. Pasirodo, AMD tai numatė dar prieš dvejus metus, kai pristatė „Navi 21“ su 16 GB VRAM. Atminties kiekis vėl buvo padidintas su „Radeon RX 7900“ serija iki 20 GB ir 24 GB.

AMD demonstruoja, kaip žaidėjams šiuolaikiniuose žaidimuose gali praversti didelis atminties kiekis. Naujiems žaidimams, tokiems kaip „Resident Evil 4“ arba „The Last Of Us Part 1“ 4K raiška, reikia daug atminties. Žaidėjai gali pastebėti, kad maksimalus atminties panaudojimas gali siekti iki 17,5 GB esant 4K raiškai ir įjungus RT efektus.

Tačiau reikėtų nepamiršti, kad priskyrimas ne visada reiškia atminties panaudojimą. Šiais laikais žaidimai gali koreguoti tekstūrų kokybę priklausomai nuo turimo kadrų buferio, tačiau neabejotina, kad žaidžiant 4K ar net 1440p raiška reikės aukštos klasės vaizdo plokštės su daugiau nei 8 GB VRAM.

Iki šiol nė viena iki šiol išleistų RTX 40 serijos vaizdo plokščių neturėjo mažiau nei 12 GB VRAM. Ši konfigūracija išliks ir su RTX 4070. Tačiau RTX 4060 serija turės 8 GB VRAM. Ta pati problema kamuoja ir „Radeon RX 7700/7600“ mobiliųjų įrenginių seriją, kuri taip pat turi 8 GB VRAM. Deja, AMD tyli apie savo planus dėl „Navi 32/33“ staliniams kompiuteriams skirtų vaizdo plokščių, tačiau labiausiai tikėtina, kad ir šios būsimos vaizdo plokštės gaus 8 GB atminties.