Monitorių žaidimams tiekimas 2022 m. krito iki 19,8 mln. vienetų, 2023 m. tikimasi atsigavimo

„TrendForce“ tyrimas atskleidė, kad dėl didelės infliacijos žaidimų monitorių tiekimas pirmą kartą nuo 2016 m. sumažėjo, todėl 2022 m. buvo pristatyta tik 19,8 mln. vienetų, t. y. 13 % mažiau nei prieš metus. Tačiau „TrendForce“ prognozuoja, kad 2023 m. paklausa turėtų atsigauti ir šoktelėti iki 20,8 mln. vienetų (~5 %). Šį atsigavimą daugiausia lems trys veiksniai: Pirma, nemažai prekės ženklų keičia savo 75 Hz modelius 100 Hz modeliais. Antra, trečiąjį ketvirtį planuojama surengti 2023 m. Hangdžou Azijos žaidynes, kuriose esportas bus viena iš varžybų kategorijų. Tai padės padidinti žaidimų produktų paklausą. Galiausiai, Kinija pagaliau pradėjo naikinti COVID apribojimus, o tai reiškia, kad interneto kavinių paklausa turėtų pamažu atsigauti.

„TrendForce“ atskleidžia, kad 2022 m. VA monitoriai užėmė didžiąją dalį rinkoje – 51 %. Po to sekė IPS monitoriai – 43,4 %, ir galiausiai 5 % sudarė TN monitoriai. Tačiau verta paminėti, kad populiarėja OLED žaidimų monitoriai, kurie 2022 m. užėmė 0,6 % rinkos dalies. Tikimasi, kad dėl OLED gaminių įvairovės ši rinkos dalis 2023 m. išaugs iki 1,6 %. Be to, „TrendForce“ prognozuoja, kad IPS monitoriai gali pradėti konkuruoti su VA monitoriais, atsižvelgiant į tai, kad ne tik didėja IPS gaminių rinkos dalis, bet ir daugelio IPS žaidimų monitorių kainos nuolat mažėja.

2022 m. didžiausią rinkos dalį – 51,9 % – užėmė 165-180 Hz dažnio žaidimų monitoriai, po jų sekė 120-160 Hz dažnio monitoriai – 32,5 %, 200 Hz ir didesnio dažnio monitoriai – 11,7 % ir galiausiai 100 Hz dažnio monitoriai – 3,9 %. „TrendForce“ prognozuoja, kad 2023 m. 165-180 Hz ir 100 Hz monitorių rinkos dalis gerokai padidės. Manoma, kad 165-180 Hz monitoriai ilgainiui perims 120-160 Hz monitorių rinkos dalį, nes šių dviejų diapazonų kainų skirtumas nėra didelis. Be to, tikimasi, kad 100 Hz monitoriai daugiausia pakeis 75 Hz žaidimų monitorius, o „TrendForce“ prognozuoja, kad jų rinkos dalis 2023 m. padidės 5,1 procentinio punkto iki 9 % (šiame straipsnyje minima 100 Hz monitorių rinkos dalis apima tik žaidimų monitorius).