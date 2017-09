AMD sekančiais metais gamindami „Ryzen“ ir „Vega“ pereis prie 12 nm

Pagal senesnius AMD planus artimoje ateityje turėjo būti naudojamas patobulintas 14 nm+ techprocesas gaminant atnaujintus „Ryzen“ bei „Vega“ lustus. Bet panašu, kad planai keičiasi, nes pagal naują informaciją, AMD jau kalba apie 12 nm LP (Low Power) techprocesą.

Naują skaidrę pateikė AMD darbuotojas Mark Papermaster. Iš ten sužinome, kad 12 nm LP techprocesas startuos 2018 metų pirmame ketvirtyje. Su juo bus pasiekiama iki 10 % išaugusi sparta, tuo pačiu į tą patį plotą bus galima sutalpinti apie 15 % daugiau tranzisotrių. Šie parametrai gauti lyginant 12 nm LP su 16 nm techprocesu.

Kaip paaiškėjo vėliau, AMD naudos 12 nm LP techprocesą, kurį pasiūlys jų ilgametis partneris „GlobalFoundries“.

