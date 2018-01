AMD: seniems DX9 žaidimams sulauksite tvarkyklių pataisymo

Su „Adrenalin“ tvarkyklėmis žaidėjai pastebėjo, kad kai kurie senesni žaidimai visai nebeveikia. Visi pradėjo skųstis, o AMD forume pasirodžiusi žinutė leido daryti išvadą, kad jokio pataisymo nesulauksime.

AMD, pamatę, koks kilo sąmyšis, puolė visus raminti. Kompanija oficialiai praneša, kad senesnių DirectX 9 žaidimų veikimas bus sutvarkytas kaip įmanoma greičiau. Tikriausiai, tai įvyks jau su kitu tvarkyklių leidimu. Tuo pačiu norima visiems pranešti, kad visiška netiesa, jog AMD nesuteikia palaikymo seniems žaidimams.

Malonu, kad AMD visai greitai sureagavo į susidariusią situaciją.

Happy 2018 everyone!! I am seeing some stories pop up about AMD not supporting some old games. That is absolutely not true, we are identifying the bug and working on a fix asap. C&C, Witcher, BfME, etc will be working again.

— Terry Makedon (@CatalystMaker) January 2, 2018