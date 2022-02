AMD skelbia 2021 metų finansinius rezultatus

AMD atskleidė kaip kompanijai sekėsi 2021 metais, tuo pačiu buvo pateikti ir 2021 metų paskutinio ketvirčio finansiniai rodikliai. AMD per tris paskutinius 2021 metų mėnesius pavyko gauti 4,826 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra net 49 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 12 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. AMD pelnas paskutiniame praėjusių metų ketvirtyje siekė 1,207 mlrd. JAV dolerių. Ši suma yra net 112 % didesnė nei prieš metus ir 27 % didesnė nei ketvirtyje prieš tai.

Per visus 2021 metus AMD sugebėjo gauti 16,434 mlrd. JAV dolerių pajamų. Tai rekordinės kompanijos pajamos ir lyginant su 2020 metais yra net 68 % didesnės. Kompanijos pelnas per 2021 metus siekė 3,162 mlrd. JAV dolerių, tai yra 27 % daugiau nei 2020 metais. Šis skirtumas yra mažesnis dėl to, kad 2020 metais AMD buvo gavę 1,3 mlrd. JAV dolerių mokesčių lengvatą.

Visą AMD finansinę ataskaitą rasite čia.