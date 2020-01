AMD žada didelį „Navi“ lustą

CES parodos užkulisiuose AMD surengė spaudos konferenciją kviestiniams žurnalistams, kurie galėjo pasikalbėti su kompanijos generaline direktore, Lisa Su. Visą interviu nuorašą galite rasti „Anandtech“ tinklapyje.

Lisa Su buvo paklausta, kaip ji mano, ar AMD reikia turėti produktą aukščiausiame vaizdo plokščių segmente?

Lisa Su atsake, jog ji žino apie kalbas „Reddit“ forume dėl didelio „Navi“ lusto ir mums reikėtų tikėtis, kad AMD turės didelės spartos „Navi“ versiją. Visa tai dėl to, nes AMD grafikos segmentas yra labai svarbus.

Gordon Ung, PC World: Do you think that AMD has to have a high-end competitor in the discrete graphics market?