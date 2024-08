AMD žada „Windows 11“ pataisymą, kuris padidins „Zen 5“, „Zen 4“ ir „Zen 3“ spartą žaidimuose

AMD paskelbė tinklaraščio įrašą, kuriame aptariami skirtumai tarp oficialių „Ryzen 9000“ serijos žaidimų lyginamųjų testų ir apžvalgininkų pateiktų duomenų. Deja, duomenys neatitiko to, ką pateikė AMD, ir daugeliu atvejų žaidimų našumas nebuvo toks aukštas, kokio tikėtasi.

AMD testų rinkinys gali skirtis nuo to, kurį naudojo apžvalgininkai. Daugumoje savo automatinių testų bendrovė labai pasikliauja integruotais lyginamaisiais testais, kurie gali netiksliai atspindėti realų naudojimą. Be to, AMD automatiniams bandymams „Windows 11 24H2“ sistemoje naudoja administratoriaus režimą. Šis režimas įgalina naujas šakų prognozavimo kodo optimizacijas, kurių nebuvo apžvalgininkų naudojamose sistemose.

Šie optimizavimai yra tik naujausioje „Windows 11“ versijoje, kuri šiuo metu prieinama tik per „Insider“ programą (Build 26100). Kitaip tariant, tikimasi, kad žaidimų našumas pagerės, kai bus išleista naujesnė versija.

AMD pasidalijo diagrama, kurioje paaiškinamas 22H2 ir 23H2 „Windows 11“ versijų skirtumas. Teigiama, kad pataisa užtikrins nuo 3 iki 13 % didesnį žaidimų našumą. Bendrovė ir toliau laikosi savo teiginių, kad, palyginti su „Ryzen 7000“ serija, produktyvumas padidės 10 %, dirbtinio intelekto darbo krūviai – 25 %, o žaidimų našumas padidės 5-8 %. Dabar apžvalgininkai gali patikrinti AMD teiginius naudodamiesi išankstine „Windows 11“ peržiūra, kuri, kaip tikimasi, netrukus bus išleista visiems.

„Bendradarbiaujame su „Microsoft“, kad šis neprivalomas atnaujinimas netrukus būtų įdiegtas visiems „Windows 11“ naudotojams“, – sakoma AMD pranešime spaudai. Verta paminėti, kad AMD patvirtina, jog šie šakų prognozavimo optimizavimai teigiamai paveiks ne tik „Zen 5“, bet ir „Zen 4“ bei „Zen 3“ procesorius.