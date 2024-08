Paaiškėjo „Core Ultra 200“ serijos procesorių išleidimo data

Pasak „Board Channels“, „Intel“ neva nustatė savo naujos kartos stalinių kompiuterių platformos, vadinamos „Arrow Lake-S“ arba „Core Ultra 200“, išleidimo datą. Tikimasi, kad pirmąją procesorių bangą sudarys tik 125 W K serijos atrakinti modeliai. Kartu su šiuo pristatymu bus išleistos ir Z890 pagrindinės plokštės. Nors „Intel“ dar oficialiai nepatvirtino išleidimo datos, bendrovė pareiškė, kad renginio „Innovation 2024“ atšaukimas neturės įtakos jos planams dėl naujos kartos stalinių kompiuterių serijos.

[…] Patvirtinta, kad spalio 17 d. bus oficialiai pristatytos naujos kartos „Intel Z890“ serijos pagrindinių plokščių platformos naujovės. – „Board Channels“

Iš pradžių bus pristatyti tik trys procesoriai, o jų gali būti daugiau, jei bus įtraukti, kaip kalbama, KF modeliai be iGPU. Flagmanas „Core Ultra 9 285K“ bus 24 branduolių variantas, prie jo prisijungs 20 branduolių „Core Ultra 7 265K“ ir 14 branduolių „Core Ultra 5 245K“.

„Intel Arrow Lake-S“ išleidimo datos

Spalio 10 d: „Core Ultra 200K“ ir Z890 pristatymas

Spalio 17 d: Core Ultra 200K ir Z890 išleidimas

2025 m. I ketvirtis (gandai): „Core Ultra 200“ ir B860/H810 pristatymas

Z890 serijos pagrindinės plokštės bus pirmosios, palaikančios LGA-1851 lizdą, todėl jos bus nesuderinamos su ankstesnės kartos procesoriais, nepaisant to, kad jų lizdo dydis yra toks pat. Be to, „Intel“ nustos palaikyti DDR4 atmintį šioje platformoje.