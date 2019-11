AMD: „Zen 3“ yra visai nauja architektūra

AMD labai daug kalba apie savo „Zen“ architektūras, o tai kompanijos dažniausiai daro tada, kai žino, kad jų darbas yra sėkmingas. AMD darbuotojas, Forrest Norrod, interviu su „The Street“ metu atskleidė, kad „Zen 3“ yra visiškai nauja architektūra. Be to, pridėjo, kad sparta yra tokia, kokios galime tikėtis iš naujos architektūros. Suprantama, tikslių spartos skaičių dar nėra, bet aišku, kad „Zen 3“ vėl siūlys didesnę spartą per taktą. Iš tiesų, AMD tikisi, kad su kiekviena nauja architektūra galės pasiūlyti vis didesnę spartą per taktą. Iš interviu dar sužinojome, kad AMD serverių procesorių gamyboje bandys kliautis „Tick-Tock“ strategija, kurią seniau naudodavo „Intel“. „Tick-Tock“ būdinga tai, kad su nauja litografija architektūriniai skirtumai nėra dideli, o subrendus gamybos metodui išleidžiama nauja architektūra.

Kiek dabar žinome apie „Zen 3“, tai laukti tikrai yra ko. Su „Zen 3“ visi 8 branduoliai naudosis visa turima L3 spartinančiąja atmintimi. Dabar luste yra du branduolių kompleksai po keturis branduolius, vienas kompleksas gali naudotis tik pusę L3 atminties. Be to, su „Zen 3“ dar turėtų išaugti ir pačios L3 atminties kiekis, o tai turėtų lemti dar didesnę spartą, ypač žaidimuose. Su daugiau atminties taip pat sumažės ir bendras procesoriaus atsako laikas, kas irgi svarbu žaidimuose. Dabar spekuliuojama, kad „Zen 3“ galės pasiūlyti 8-10 % didesnę spartą per taktą lyginant su „Zen 2“. Be to, dar turėtume gauti ir šiek tiek didesnį dažnį.

„Zen 3“ procesoriai turi būti išleidžiami 2020 metais.