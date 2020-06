AOC Nr. 1 žaidimų monitoriuose visame pasaulyje

AOC ir „Philips monitors“ pralenkia rinkos augimą Europoje

Amsterdamas, 2020 m. birželio 23 d. – AOC su pasididžiavimu praneša 2020 m. pirmąjį ketvirtį tapusi pasaulio žaidimų monitorių rinkos lydere. Šis prekių ženklas užėmė aukščiausią, 19,5 % rinkos dalį pasaulyje, antrą ketvirtį iš eilės aplenkdamas konkurentus („IDC Gaming Tracker Q1 2020“).

Be to, remiantis naujausiais rinkos analitiko „Context“ duomenimis, monitorių rinka Europoje nuo 2016 m. pirmojo ketvirčio auga jau šeštus metus iš eilės. Per pirmąjį 2020 m. ketvirtį monitorių rinka išaugo 5 %, palyginti su 2019 m. AOC ir MMD, kurių specializacija – monitorių gamyba, („Philips“ monitorių prekių ženklo licencijos partneris), priklausančių TPV – kuri yra viena iš pasaulyje pirmaujančių LCD monitorių ir TV gamintojų, rinka išaugo daugiau nei dvigubai ir pardavimų apimtis padidėjo 12,3 %. Nuolat besiplečiančioje ir itin konkurencingoje rinkoje abiejų prekių ženklų rinkos dalis kartu nuo 2018 m. pirmojo ketvirčio užtikrina trečiąją vietą rinkoje, o jų bendra rinkos dalis yra 14,9 %.

Tai įvyko dėl labai sėkmingų, apdovanojimus pelniusių „G1“ ir „G2“ serijų žaidimų monitorių bei naujausių „AGON 3“ modelių iš aukščiausios klasės žaidimų serijos „AGON“; ekranų gamintojas AOC pakilo į pirmąją vietą aukšto atnaujinimo dažnio (100 Hz ir greitesnio) monitorių rinkoje, užimdamas 28,3 % jos dalies ir padidindamas savo pardavimų apimtį įspūdingais 40 %, palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu.



„AOC AGON AG273QZ“: 240 Hz, QHD raiška, 0,5 ms MPRT, DisplayHDR400

Dideli monitoriai (27 colių ir didesni ekranai) pirmąjį 2020 m. ketvirtį taip pat reikšmingai prisidėjo prie bendrojo monitorių rinkos augimo. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį šis segmentas išaugo 22,1 %, palyginti su 2019 m. Kartu paėmus AOC ir MMD, šis augimas padidėjo daugiau nei dvigubai ir išaugo 47,4 % per tą patį laikotarpį, pasiekdamas didžiausius šio segmento pardavimus 2020 m. I ketvirtį. „Philips monitors“ (MMD) gamyba padidėjo 21,5 %, o AOC gamyba tuo pačiu laikotarpiu padidėjo įspūdingais 89,1 % ir tapo greičiausiai augančiu šio segmento prekių ženklu. Abu prekių ženklai kartu užėmė pirmąją poziciją didelių matmenų monitorių (27“+) segmente ir padidino savo turimą bendrą rinkos dalį 2,8 %, palyginti su praėjusių metų laikotarpiu, bei užėmė jau 16,2 % šios augančios rinkos.

„Philips 439P9H“: 32:10 kraštinių santykis, 3840×1200, DisplayHDR 400, USB-C jungtis

Bendra monitorių rinka ir toliau auga dėl įvairių priežasčių. Didelės rezoliucijos monitorių (QHD ir UHD) gamyba visame pasaulyje nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio iki 2020 m. pirmojo ketvirčio išaugo 40 %.Tai rodo laipsnišką perėjimą nuo įprastų Full HD monitorių. Vis populiaresni tampa „UltraWide“ (ir „SuperWide“) monitoriai (21:9, 32:9 ir 32:10 kraštinių santykis) – tokie kaip „AOC CU34G2X“, „Philips“ 43 colių „439P9H“ arba 49 colių „499P9H“ modeliai, dėl padidinto įtraukimo į turinį ir našumo. Tokių monitorių skaičius visame pasaulyje auga po 100 % per metus. Išlenkti ekranai taip pat vis dažniau skinasi kelią: ši rinka per metus išaugo 63 %. Taip pat šoktelėjo didelių matmenų monitorių paklausa, ypač verslo aplinkoje, kur produktyvumas yra labai svarbus. 27 colių monitorių ekranas jau tapo naujuoju standartu. Didesni monitoriai paprastai taip pat reiškia ir naujas technologijas, užtikrinančias didesnį lankstumą ir novatoriškus sprendimus, taip prisidėdami prie didesnio produktyvumo ir patogumo naudoti, pvz., visaverčiai USB-C prijungimo monitoriai su Gigabit eterneto prievadais, „MultiView“ („Picture-in-Picture“ funkcijos) ir KVM jungikliais.

Žaidimų sektoriuje ir toliau auga didelio atnaujinimo dažnio poreikis. Monitorių, turinčių 100 Hz ir daugiau, rinkos apimtys padidėjo 60 %, tuo tarpu 144 Hz ir didesnių dažnių monitorių apimtys per metus pakilo 76 %.

AOC augimas per šį laikotarpį (13,9 % didesnės pardavimų apimtys, palyginti su ankstesniais metais) neabejotinai susijęs su plačiu monitorių, skirtų žaidimų entuziastams, fanams ir profesionaliems eSporto žaidėjams, portfeliu. Šio tipo monitoriai turi geras specifikacijas, įskaitant aukštą atnaujinimo dažnį, žemą atsako laiką ir lenktas paneles, skirtas tiesiog panardinti žaidėją į žaidimus. AOC augimas taip pat grindžiamas konkurencingomis kainomis ir geromis specifikacijomis pasižyminčiais monitoriais verslui, kurie yra skirti mažam ir vidutiniam verslui bei viešajam sektoriui, tokiais kaip „B1“ („Basic“), „E1“ („Essential“) ir „P1“ („Professional“) serijos. Dideli ekrano dydžiai žaidimų ir verslo sektoriams (pavyzdžiui, su „P1“ serija) taip pat buvo reikšminga AOC augimo sritis (89,1 % per metus).

„Philips monitors“ augimas tapo įmanomas dėl tvarių, žaliųjų produktų, tokių kaip „271B7QGJEB“, novatoriškų sprendimų, tokių kaip USB-C prijungimo monitoriai su eterneto jungtimi, „PowerSensor“ energijos suvartojimui sumažinti ir iškylančia internetine kamera, skirta saugumo padidinimui ir naudojimo supaprastinimui tiesiogiai jungiantis per „Windows Hello“.

„Philips monitors“ turi plačiausią USB-C monitorių portfelį rinkoje (šio segmento rinkos dalis sudaro 12,27 %), kuriame yra visko: nuo paprastų monitorių su USB-C jungtimis iki visiškai integruoto USB-C prijungimo variantų, įskaitant eternetą ir maitinimą per USB-C. Šiame USB-C monitorių segmente „Philips monitors“, skaičius kilo po 14 % kasmet ir 40 %, palyginti su ankstesniu ketvirčiu. Be to, prie MMD augimo prisidėjo konsolinių žaidimų monitoriai iš „Momentum“ serijos, pvz., 32 colių „326M6VJRMB“ ir flagmanas 43 colių „436M6VBPAB“. Galiausiai, „SuperWide“ modeliai, tokie kaip „439P9H“ (32:10) ir „499P9H“ (32:9) monitoriai, kuriuose yra vartotojo pageidaujamų funkcijų (dideli ekranai, iškylanti interneto kamera, didesnis efektyvumas su „PowerSensor“, visavertis USB-C prijungimas), taip pat buvo svarbus MMD augimo veiksnys. Šiame 43 + 49 colių segmente „Philips monitors“ užima trečiąją vietą rinkoje.

Be to, vienas iš „Philips monitors“ pardavimų augimo veiksnių yra 10 lietimo taškų turintys jutikliniai ekranai iš į verslas-verslui orientuotos „B9T“ serijos, atsparūs dulkėms / vandeniui (IP65), su lengvai reguliuojamu stovu naudojimui lauke, puikiai pritaikyti „HoReCa“, švietimo sektoriams ir prekybos taškams.

„Praėjusį ketvirtį AOC ir „Philips monitors“ pardavimai vėl augo sparčiau nei rinkos vidurkis. Abu gamintojai atidžiai stebi, kokio monitoriaus vartotojas tikisi. Ar tai didelis atnaujinimo dažnis, naujausios technologijos ir tikslios žaidimų monitorių panelės, ar „UltraWide“ ir „SuperWide“ ekranai, energijos taupymo ir produktyvumo didinimo funkcijos verslo monitoriams, – mes galime pasiūlyti sprendimą kiekvienai rinkai, o mūsų pardavimų duomenys įrodo, kad einame teisingu keliu,“ – sako Stefanas Sommeris (Stefan Sommer), „AOC International Europe“ ir „MMD Monitors & Displays“ rinkodaros ir verslo valdymo direktorius Europai.



Stefanas Sommeris (Stefan Sommer), rinkodaros ir verslo valdymo direktorius Europai

Baltijos šalyse monitorių rinka per 2020 m. I ketvirtį šiek tiek susitraukė – 7,90 %, palyginti su 2019 m. Nepaisant to, AOC ir MMD kartu yra pirmoje vietoje pagal parduotų monitorių skaičių. Jie padidino prekybos apimtį 7,9 %, o jų bendra rinkos dalis sudaro 27,8 % – tai didžiausia rinkos dalis per 5 metus ir didžiausios apimtys kada nors buvusios per vieną ketvirtį. Tai rodo, kad rinkos dalis padidėjo 10,2 %, palyginti su ankstesniu ketvirčiu (2019 m. ketvirtas ketvirtis), ir 4,1 % per metus (2020 m. pirmasis ketvirtis, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu). MMD taip pat padidino savo rinkos dalį 8,3 % ir pasiekė trečią vietą rinkoje bei užėmė 15 % rinkos. Nuo jos neatsiliko AOC, pasiekusi aukščiausią iki šiol turėtą rinkos dalį – 12,8 %.

Didelių monitorių segmente (27 colių ir didesnių) AOC ir MMD padidino savo pardavimų apimtis 10 % ir kartu užima pirmąją vietą, nepaisant nedidelio, vos 1,4 %, rinkos augimo. MMD su 19,3 % rinkos dalimi yra antroje vietoje pagal pardavimų apimtį ir rinkos dalį šiame segmente. Kartu abu prekių ženklai užima didžiausią didelių dydžių monitorių rinkos dalį Baltijos šalyse – 33,7% rinkos – tai reiškia, kad vienas iš trijų parduodamų 27 colių + monitorių yra AOC arba „Philips“. Tai įspūdingas rinkos dalies didėjimas 17,7 %, palyginti su ankstesniu, 2019 m. ketvirčiu.

Jiris Dubinas (Jiri Dubina), „AOC & MMD Baltics“ pardavimų direktorius

„Baltijos regione mūsų prekių ženklai kartu užima aukščiausias pozicijas rinkoje. Ypač smarkiai praėjusį ketvirtį išaugo MMD pardavimai, o tai rodo, kad vis dar esame gana stiprūs Baltijos šalyse. Didelių dydžių monitorių segmente mes užimame trečdalį rinkos su savo prekių ženklais, ir tai yra puiku!“, – sako Jiris Dubinas (Jiri Dubina), „AOC & MMD Baltics“ pardavimų direktorius.