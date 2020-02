Nepaprastas monitorius

AOC pristato didelio našumo monitorių „AG273QZ“ su QHD raiška, HDR, 240Hz ir 0,5 ms MPRT



Amsterdamas, 2020 m. vasario 25 d. – Monitorių bendrovė AOC praneša apie pažangų monitorių, skirtą žaidėjams, ieškantiems aukštos kokybės įrangos, ypač konkurencingiems žaidėjams ir esporto entuziastams. 27 colių (68,6 cm) „AOC AGON AG273QZ“ monitorius yra protu nesuvokiamai greitas, pasižymintis 240 Hz atnaujinimo dažniu ir ypač mažu 0,5 ms atsako laiku (MPRT). Jo itin aiški 2560 x 1440 pikselių QHD raiška yra aukštesnio lygio, palyginti su dabartiniais 240 Hz Full HD modeliais. Užkietėjusiems žaidėjams nebereikės rinktis tarp greičio ir vaizdo kokybės. „AG273QZ“ monitorius turi naujos kartos TN panelę, atkuriančią iš ekrano iššokančių spalvų platų spektrą (126,4% sRGB, 93,7% „AdobeRGB“). Monitorius gali pasiekti didžiausią 400 nitų ryškumą ir yra sertifikuotas naudoti „VESA DisplayHDR 400″ technologiją, dekoduojančią ir rodančią HDR (didelio dinaminio diapazono) vaizdus. Be to, „AMD FreeSync Premium Pro“ technologija sumažina delsą, kurią sukelia platus HDR tonų atvaizdavimas, o palaikomas kintamas atnaujinimo dažnis pašalina vaizdo trūkčiojimą ir plyšinėjimą.



„AOC AG273QZ“ – greitas kaip žaibas

Greitas.

„AGON“ – AOC aukščiausios klasės žaidimų serijos pavadinimas – buvo senovės graikų terminas, reiškiantis konfliktus, kovą ar konkurenciją. Dėl 240 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,5 ms atsako laiko, naujasis „AGON AG273QZ“ monitorius atitinka savo vardą, nes yra sukurtas negailestingai konkurencijai, todėl pikselių pokyčio laiko sutrumpėjimas yra žymus ir siekia tik pusę milisekundės.

Dėl to „AG273QZ“ monitorius nepalieka galimybės jokiems kompromisams, ir būdamas žaibiškai greitas, užtikrina geriausią vaizdo kokybę ir spalvų detalumą.

Spalvingas.

„AG273QZ“ monitorius naudoja TN panelę su į ateitį orientuota QHD raiška (2560 x 1440 pikselių), ir palaiko VESA sertifikuotą „DisplayHDR 400″ technologiją. Žaidimai ir filmai, palaikantys HDR, gali būti rodomi ypač realiomis apšvietimo sąlygomis, drastiškai padidinant pasinėrimo į žaidimą ar filmą lygį. „AG273QZ“ monitoriaus panelė atvaizduoja įspūdingai plačią spalvų gamą (126,4% sRGB, 93,7% „AdobeRGB“), kuri yra kaip niekada tikroviška. Kalbant apie spalvas, AOC „Light FX“ yra pritaikomas RGB LED apšvietimo žiedas monitoriaus nugarinėje dalyje, kad žaidėjai galėtų nustatyti ir parodyti spalvas, atitinkančias jų tikrą charakterį.

Funkcionalus.

AOC žino, ko reikalauja žaidėjai, ypač dėl to, kad remia „G2 Esports“ komandą. Todėl nenuostabu, kad prie stovo viršaus buvo pritvirtinta patogi rankena ir žaidėjai gali lengvai nešiotis savo įrangą turnyruose ir LAN vakarėliuose. Be to, žaidėjai gali rasti ausinių laikiklius kiekvienoje monitoriaus pusėje tam, kad jų stalas būtų tvarkingas. „AG273QZ“ monitorius taip pat pasižymi ergonomišku stovu, kuris leidžia reguliuoti aukštį, pakreipimą ir pasukimą, o tai užtikrina žaidėjų sveiką laikyseną. Be to, „Flicker-Free“ technologija ir „Low Blue Light“ režimas sumažina akių nuovargį per ilgai trunkančius žaidimų maratonus. Papildomos funkcijos apima: „AOC Game Colour“, „AOC Shadow Control“, šešis žaidimų režimus (iš kurių tris galima pritaikyti pagal naudotojų poreikius), atnaujintą OSD sąsają ir naują OSD programinę įrangą („G-Menu“).

„AOC AGON AG273QZ“ bus galima įsigyti nuo vasario mėn. už gamintojo siūlomą mažmeninę 769 EUR kainą.