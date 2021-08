Ryškesnės detalės, geresnės jungčių galimybės

AOC pristato keturis profesionalius QHD ir 4K monitorius su išmaniuoju USB-C ryšiu

Amsterdamas, 2021 m. Rugpjūčio 24 d. – Monitorių ekspertai AOC plečia savo profesionalų verslo monitorių P2 asortimentą su keturiais naujais 27 colių (68,6 cm) ir 32 colių (80 cm) dydžių monitoriais. Kiekviename naujame monitoriuje yra USB-C jungtis, skirta vieno kabelio prijungimui prie nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių, kad vienu metu būtų galima perduoti vaizdo signalą, maitinimą ir duomenis į prijungtą SSD arba standųjį diską. 32 colių „U32P2CA“ ir 27 colių „U27P2CA“, skirti verslo naudotojams, kuriems reikalingi platūs didelės skiriamosios gebos ekranai, kad būtų galima vienu metu rodyti kelias programas, kurie pasižymi itin ryškia 4K raiška (3840 x 2160), o 32 colių „Q32P2CA“ ir 27 colių Q27P2CA turi savąją QHD ekrano rezoliuciją (2560 x 1440).



AOC P2 monitoriai su USB-C jungtimi: UHD arba QHD raiška, pažangus ir funkcionalus dizainas, ergonomiški stovai

Šiais laikais darbovietė privalo būti lankstesnė nei bet kada. Daugelis profesionalių naudotojų dabar yra įpratę naudoti nešiojamuosius kompiuterius darbui beveik iš bet kurios vietos. Tačiau dauguma taip pat sutiktų, kad darbas su mažu nešiojamojo kompiuterio ekranu nėra toks efektyvus kaip darbas dideliame ekrane. Didelių panelių ir didelės skiriamosios gebos dėka pasiekiamas produktyvumo pakilimas yra didžiulis, kadangi naudotojai sugeba atverti kelis langus ir atlikti kelias užduotis vienu metu. Skirtingai nuo nešiojamojo kompiuterio ekrano, dirbant prie ergonomiško stalo su reguliuojamo aukščio monitoriumi sukuriama sveikesnė ir patogesnė darbo aplinka, kas taip pat yra labai svarbu.

AOC profesionalus „P2″ serijos verslo monitorių asortimentas siūlo IPS arba VA paneles, reguliuojamo aukščio stovus ir elegantiškus, tripusių berėmių arba siaurų kraštų dizainus ateities biurams ir namų biurams. Iki šiol „P2″ serijos asortimente buvo du IPS modeliai su USB-C jungtimi – 24 colių „24P2C“ ir 27 colių „27P2C“ „Full HD“ raiška. Dabar AOC siūlo keturis naujus produktus, išplėsdamas savo USB-C portfelį su aukštos raiškos (QHD ir UHD) ir dideliais (27 colių ir 32 colių) monitoriais.

32 colių „AOC U32P2CA“ turi VA panelę su įgimta 4K raiška (3840 x 2160), kuri užtikrina išskirtinį 3000:1 kontrasto santykį. 350 nitų ryškumas leidžia monitorių naudoti net ir ryškaus apšvietimo sąlygomis, o sodrios tamsios spalvos ir plati spalvų gama (119% sRGB, 97,3% AdobeRGB, 90,7% DCI-P3) suteikia sodrius ir ryškius vaizdus, puikiai tinkančius nuotraukų/vaizdo įrašų redaktoriams, dizaineriams ir turinio kūrėjams. Tam, kad maksimaliai išnaudotų turimą dydį ir skiriamąją gebą, monitorius palaiko „Picture-by-Picture“ režimą, leidžiantį ekrane matyti dviejų šaltinių vaizdus vienu metu. Siekiant didesnio lankstumo ir norėdami išvengti netvarkos ant jūsų darbo stalo, monitoriaus stove įmontuota kabelių valdymo anga, kurioje randasi 4 prievadų USB 3.2 šakotuvas, leidžiantis lengvai prijungti klaviatūrą ir pelę. Be to, prie nešiojamojo kompiuterio šį monitorių bus galima prijungti naudojant vieną vienintelį USB-C kabelį, o ekraną galima išplėsti arba bendrinti su monitoriumi naudojant USB-C „DisplayPort Alternate“ režimą, USB-C prievadą, kuriuo maitinami ir įkraunami nešiojamieji kompiuteriai ar kiti įrenginiai iki 65 W galia, tuo pačiu išlaikant ir įprastąjį USB ryšį. Dėl to, esant norui, bus galimybė tuo pačiu metu perkelti failus iš išorinio įrenginio, prijungto prie monitoriaus USB šakotuvo. Prijungus periferinius įrenginius per USB šakotuvą, nešiojamąjį kompiuterį taip pat bus galima kontroliuoti su atskirai per USB-C prijungta klaviatūra bei pele.

27 colių „AOC U27P2CA“ taip pat turi 4K raiškos panelę, tačiau šį kartą pasitelkiamas IPS technologija. Papildomas ryškumas dėl didesnio pikselių tankio esant mažesniam kadro dydžiui ir padidėjęs spalvų tikslumas suteikia monitoriui galimybę atskleisti savo pilnavertį žavesį bei siūlo realybei tolygius vaizdus su plačia spalvų gama. Kaip ir jo 32 colių pusbrolis, „U27P2CA“ taip pat siūlo „Picture-by-Picture“ režimą.

Kiti du QHD raiškos modeliai yra 32 colių „AOC Q32P2CA“ ir 27 colių „AOC Q27P2CA“, kurie pasižymi IPS panelėmis ir 75 Hz atnaujinimo dažniu. Dėl mažesnės 27 colių panelės „Q27P2CA“ daugumai naudotojų siūlo optimalaus dydžio (27 colių) ir skiriamosios gebos (QHD) derinį. Šis derinys sukuria spalvingą, turtingą vaizdą, tinkantį daugumai programų, bei ypatingai platų spalvų diapazoną (126,5% sRGB, 108,4% „AdobeRGB“, 100,8% DCI-P3), tinkantį grafiniams dizaineriams ir turinio kūrėjams.

Kuomet bus užbaigti visi darbai, šie monitoriai tampa puikiais partneriais atpalaiduojančioms žaidimų sesijoms, nes juose yra 4 ms GtG atsako laikas, užtikrinantis greitą ir sklandų pikselių perėjimą, ir „Adaptive-Sync“ (Adaptyvaus Sinchronizavimo) funkcijos palaikymas, leidžiantis sinchronizuoti monitoriaus atnaujinimo dažnį su vaizdo plokštės generuojamu kadrų dažniu, kad būtų užtikrintas nenutrūkstantis vaizdas ekrane. QHD modeliai „Q32P2CA“ ir „Q27P2CA“ taip pat siūlo 75 Hz atnaujinimo dažnį, o ne įprastą 60 Hz atnaujinimo dažnį, taip užtikrindama 25% geresnę vizualinę patirtį stebint greitai judančius objektus ar judantį žymeklį.

Visi modeliai turi 100 x 100 mm VESA tvirtinimą ir turi pilnai ergonomišką stovą su 150 mm aukščio reguliavimu, 90° pavertimo stačiai ir plačiu pasvirimo ir pasukimo diapazonu. 32 colių modeliai gali pasigirti dviem 3W garsiakalbiais, o 27 colių – dviem 2W garsiakalbiais. Visuose modeliuose taip pat yra 3,5 mm ausinių jungtys.

Siekiant užtikrinti USB-C ryšį su senais įrenginiais be šio prievado, visuose modeliuose taip pat pridėtas atjungiamas USB-C-USB-C/USB-A kabelis. Be to, naudojant papildomą AOC VESA-P2 laikiklį, mini kompiuteriai arba NUC gali būti tiesiogiai pritvirtinti prie šių keturių modelių stovo, sukuriant paprastą „viskas viename“ sprendimą, kurį galėsite dar labiau pagerinti pagal savo poreikius

„AOC Q32P2CA“ ir „U27P2CA“ bus galima įsigyti nuo 2021 m. rugpjūčio už gamintojo nustatytą kainą – 349 EUR ir 399 EUR.

„AOC U32P2CA“ bus galima įsigyti nuo 2021 m. rugsėjo už gamintojo nustatytą kainą – 459 EUR.

„AOC Q27P2CA“ bus galima įsigyti nuo 2021 m. spalio už gamintojo nustatytą kainą – 359 EUR.