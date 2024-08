Ryškumas, greitis, tobulumas: naujas OLED žaidimų standartas

AOC pristato pažangiausius QD-OLED žaidimų monitorius AGON PRO AG276QZD2 ir AG326UD

Amsterdamas, 2024 m. rugpjūčio 28 d. – „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklas – su pasididžiavimu pristato AG276QZD2 ir AG326UD – naujausius AGON PRO serijos modelius. Pirmą kartą viešai pristatyti šių metų „Gamescom“ parodoje, šie pažangiausi žaidimų monitoriai turi QD-OLED ekranus. 26,7 colių (67,8 cm) AG276QZD2 siūlo QHD (2560×1440) raišką ir 240 Hz atnaujinimo dažnį, o 31,5 colių (80 cm) AG326UD gali pasigirti UHD (3840×2160) raiška ir įspūdingu 165 Hz atnaujinimo dažniu.

Šie profesionaliems žaidėjams skirti monitoriai pasižymi praktiškai begaliniu kontrasto santykiu, nes QD-OLED ekranuose kiekvienas pikselis apšviečiamas atskirai. Taip pasiekiamas puikus juodos spalvos gylis ir plati ryškių spalvų gama, todėl šie monitoriai yra puikus pasirinkimas žaidėjams, kurie dalyvauja varžybose ir kuriems reikia puikios vaizdo kokybės ir greičio.



Nauji žaidimų turnyrų herojai:

AG326UD ir AG276QZD2 su QD-OLED ekranais legendinei žaidimų patirčiai

Pažangiausia QD-OLED technologija su „DisplayHDR True Black 400”

AGON PRO AG276QZD2 ir AG326UD turi pažangius QD-OLED ekranus, pasižyminčius išskirtiniu kontrastu, ypač lyginant su tradiciniais LCD monitoriais. Jie spindi tikroviškomis spalvomis, rodo nepriekaištingą juodą, džiugina plačiais žiūrėjimo kampais. Šie modeliai turi 3-ios kartos QD-OLED ekranus, kurie užtikrina geresnį teksto aiškumą ir papildomas QD-OLED priežiūros funkcijas. Šie monitoriai pasižymi 10 bitų spalvų gyliu, atvaizduoja 1,07 mlrd. spalvų ir užtikrina išskirtinį vaizdo tikslumą. Savo ryškių ir tikslių spalvų dėka šie monitoriai yra universalūs, puikiai tinka kasdieniam naudojimui – turinio kūrimui, vaizdų redagavimui ir kitoms užduotims. Itin greitas ekranų atsako laikas, trumpas įvesties vėlavimas ir „Adaptive-Sync“ palaikymas (AG276QZD2 yra suderinamas ir su NVIDIA G-SYNC) užtikrina sklandžią žaidimų patirtį nepriklausomai nuo žanro.

Abu šie monitoriai turi „VESA DisplayHDR True Black 400“ sertifikatą ir palaiko maksimalų 1000 nitų ryškumą (mažose zonose2), todėl užtikrina nuostabų vaizdą ir išskirtinį spalvų tikslumą. Taip sukuriama įtraukianti žaidimų aplinka greitiems veiksmo žaidimams, vaizdais turtingiems RPG žaidimams ar grafiškai sudėtingoms simuliacijoms. Kiekvienas kadras tokiame ekrane tiesiog atgyja. Šie monitoriai tinka ir darbui, ir pramogoms. Abiems modeliams suteikiama 3 metų garantija, apimanti ir apsaugą nuo vadinamojo išdegimo, kai ekrane lieka ilgai rodyto vaizdo kontūrai.3

Pritaikyti skirtingiems varžovams

Naujasis AG276QZD2, turintis 27 colių QHD ekraną su 240 Hz atnaujinimo dažniu, yra skirtas esporto entuziastams ir šaudyklių žaidėjams, kuriems svarbiausia greitis ir judesių sklandumas. AG326UD su 31,5 colių UHD ekranu ir 165 Hz atnaujinimo dažniu puikiai tinka žaidėjams, kuriems reikia detalumo ir platesnio matymo lauko. Jis idealiai tinka RPG, veiksmo, strateginiams ir simuliaciniams žaidimams. Ir, žinoma, turinio kūrimui.

Dabartinėje AGON PRO linijoje yra ir kitų OLED monitorių, skirtų skirtingoms žaidėjų auditorijoms. Štai AGON PRO AG456UCZD turi 44,5 colių UWQHD raiškos (3440×1440) OLED ekraną su 800R išlenkimu ir 240 Hz atnaujinimo dažniu – jis apgaubia naudotoją, leisdamas įsijausti į lenktynių ar skrydžių simuliatorius. „Porsche Design AGON PRO PD49“ pasižymi unikaliu, daugybę apdovanojimų pelniusiu dizainu, kurį įkvėpė „Porsche 911“ eksterjero elementai, ir turi 48,8 colių DQHD raiškos (5120×1440) QD-OLED ekraną su švelniu 1800R išlenkimu ir 240 Hz atnaujinimo dažniu. Jis praktiškai pakeičia du 27 colių monitorius ir suteikia itin platų vaizdą žaidimams ir produktyvumui. Vienas iš prieinamiausių OLED modelių AGON PRO AG276QZD turi 26,5 colių W-OLED ekraną su QHD raiška (2560×1440) ir 240 Hz atnaujinimo dažniu. Jis puikiai tinka greitiems esporto žaidimams – FPS, MOBA, RPG, „battle royale“ ir kitų žanrų žaidimai jo ekrane atrodo puikiai.

Šių metų „Gamescom“ konferencijoje „AGON by AOC“ šalia AG276QZD2 ir AG2326UD monitorių pristatė dar vieną modelį. Naujasis AGON PRO AG276QSG2 bus vienas iš pirmųjų žaidimų monitorių su pažangiausia „NVIDIA G-SYNC Pulsar“ technologija. Šis monitorius turi 27 colių (68,58 cm) QHD raiškos IPS ekraną su 360 Hz atnaujinimo dažniu. Jis gali pasigirti išskirtiniu judesių aiškumu ir sklandžiu žaidimu be trūkinėjimų. Žaidėjams nereikia rinktis tarp kintamo atnaujinimo dažnio ir blykčiojančio foninio apšvietimo technologijų, nes „G-SYNC Pulsar“ jas suderina. Naudojant šią technologiją efektyvus AG276QSG2 judesių aiškumas prilygsta tam, kurį pasiektų 1440 Hz dažnio monitorius. Kitaip tariant, norint pasiekti panašų judesių aiškumą be „G-SYNC Pulsar“, žaidėjams reikėtų ekrano, galinčio pasiekti 1440 Hz. Tikimasi, kad AG276QSG2 bus prieinamas jau 2025 m.

Esportui pritaikytas dizainas ir asmeniniai potėpiai

AG276QZD2 ir AG326UD pasižymi ryškiu žaidimų arenoms pritaikytu dizainu. Šie modeliai trijose ekrano pusėse neturi rėmelio, o tai padeda greta statant kelis monitorius. Jie taip pat turi tvirtą, kompaktišką AGON PRO stovą, sukurtą specialiai esportui ir paliekantį daug vietos klaviatūrai ir pelei. AG276QZD2 turi reguliuojamą „Light FX“ RGB apšvietimą, leidžiantį susikurti tobulą aplinką žaidimams ir suderinti komandos spalvas turnyruose.

Jungtys ir funkcijos kasdieniam patogumui

Šie monitoriai turi daug svarbių jungčių. AG276QZD2 turi du HDMI 2.0, vieną „DisplayPort 1.4“ ir du „USB 3.2 Gen 1“ lizdus, o AG326UD – du HDMI 2.1, vieną „DisplayPort 1.4“ ir net tris „USB 3.2 Gen 1“ (5 Gbit) lizdus. Abu modeliai palaiko „Picture-by-Picture“ („PbP“) ir „Picture-in-Picture“ („PiP“) funkcijas.

Šie monitoriai turi reguliuojamo aukščio stovus, kurie aukštyn-žemyn juda 130 mm (AG276QZD2) arba 150 mm (AG326UD) amplitudėje. Jie taip pat leidžia pakreipti ir pasukti monitorius, kad ir ilgesnių žaidimų sesijų metu būtų patogu. AG326UD turi du 8 W, o AG276QZD – du 5 W garsiakalbius, kad ne visada reikėtų ausinių.

Žaidėjai gali lengvai valdyti ekrano nustatymus per „AOC G-Menu“ programą. Tarp žaidimams skirtų funkcijų yra ir kadrų skaitiklis, o integruotas taikiklis keičia spalvas, kad išliktų matomas bet kokiame fone ir padėtų nusitaikyti šaudyklėse.

Kainos ir prieinamumas

AGON PRO AG276QZD2 ir AG326UD bus galima įsigyti nuo 2024 m. rugsėjo už gamintojo rekomenduojamas 699,00 ir 849,00 eurų kainas.