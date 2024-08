„Fractal Design Terra“: beveik tobulo skonio „sumuštinis“

Intro

Toliau tęsiame pažintis su mažiausiomis mini-ITX dėžutėmis. Vos 10,4 litro „Terra“ bus galima įvertinti išties objektyviai, kadangi pašonėje turime labai panašios talpos „MiniNeo S400“. Be to, šių korpusų filosofija taip pat panaši: pertvara perskirtos CPU ir GPU zonos, kur pagrindinių komponentų aušinimo sistemos yra atsuktos į lauko pusę. Tokio išplanavimo korpusai vadinami „sumuštiniu“. „Fractal Design“ korpuse ši pertvara yra unikali ir vadinama „stuburu“, kurį galima slankioti. Toks principas leidžia modeliuoti situaciją priklausomai nuo vaizdo plokštės dydžio ir CPU aušintuvo aukščio: kuo vaizdo plokštės aukštis didesnis, tuo mažiau vietos liks CPU aušinimui ir atvirkščiai. Iš pirmo žvilgsnio tokia sistema neatrodo optimali, tačiau atidavę prioritetą vaizdo plokštei (kas būtų logiška) pagal likusią vietą galėsime pasirinkti efektyviausią aušinimą procesoriui. Maža to, „Terra“ tęsia „North“ korpusų stilių – dizaine rasime medžio intarpų. Taigi kaip veikia tas mobilus „stuburas“?