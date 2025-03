„Noctua“ planuoja išleisti procesorių skysčio aušintuvą be pompos

Praėjusį savaitgalį „Noctua“ Japonijoje surengė „gerbėjų susitikimą“, pavadintą „Noctua Vision“, kuriame bendrovė pristatė kai kuriuos savo naujus ir būsimus gaminius. Renginyje „Noctua“ generalinis direktorius Rolandas Mossigas pademonstravo termosifonu pagrįsto procesoriaus aušinimo prototipą. Pranešama, kad šis aušintuvas turėtų būti išleistas 2026 m.

Šis naujas aušinimo sprendimas įdomus tuo, kad jame nėra pompos. Šis skysčio procesoriaus aušintuvas yra dviejų fazių termosifono sprendimas, kuriame naudojamas specialus šaldymo agentas, perduodantis šilumą iš procesoriaus į aušintuvo radiatorių.

Kai šis aušintuvas įkaista, aušinimo skystis išgaruoja ir iš vandens bloko pereina į radiatorių. Tada aušinimo skystis atvėsinamas ir suskystinamas. Po to aušinimo skystis grįžta atgal į procesoriaus aušinimo bloką. Kadangi šiame aušinimo sprendime nėra siurblio, nėra triukšmo šaltinio ir gedimo vietos. Todėl šis aušinimo sprendimas gali būti neįtikėtinai tylus ir patikimesnis nei kiti procesoriaus skysčio aušintuvai.

Šiuo metu nežinoma, kaip šis aušinimo sprendimas atrodys prieš tradicinius procesorių skysčio aušintuvus. Teigiama, kad šis sprendimas gali pademonstruoti aukštesnį aušinimo našumą nei „bendras skysčio aušinimo įrenginys“. Nepaisant to, dar neaišku, ar šis sprendimas gali pranokti esamus CPU aušintuvus su skysčiu. Be to, šis sprendimas turi ir trūkumų, nes jo radiatorius turi būti montuojamas virš procesoriaus.