Ryškūs vaizdai kiekvienam:

AOC pristato tris naujus didelės raiškos E2 serijos monitorius

Amsterdamas, 2020 m. rugsėjo 29 d. – monitorių specialistė AOC praneša apie tris naujus E2 serijos monitorius, skirtus verslui / profesionalams, taip pat namų nadotojams, kurie kelia aukštus reikalavimus, tačiau turi ribotą biudžetą. Naujieji „pagrindiniai“ E2 serijos modeliai apima 80 cm (31,5 col.) QHD modelį „Q32E2N“ ir 4K (UHD) „U32E2N“ modelį. Reikia papildomos vietos ekrane? 1080p ypač plati (21:9) 86,4 cm (34 col.) „Q34E2N“ IPS panelė užtikrina ryškias spalvas ir suteikia daug vietos darbui. Aptakių formų ekranuose yra pakreipiamas stovas ir VESA tvirtinimo galimybė, integruoti garsiakalbiai ir svarbiausios jungtys.



AOC QHD ir UHD E2 serijos: patrauklus dizainas, didelė skiriamoji geba ir ryškios spalvos

Padidinkite savo produktyvumą

Jaučiate, kad Full HD raiškos ekrane nebepakanka? Arba 24 ar 27 colių ekranas tapo per ankštas? Arba abu? AOC pristato naujus didelės skiriamosios gebos monitorius kartu su dideliais ekranų dydžiais, kad ekrane būtų daugiau vietos ir daugiau pikselių.

31,5 col. „Q32E2N“ VA ekrane naudojama QHD skiriamoji geba (2560 x 1440 pikselių), kad būtų galima gauti daugiau detalių ir ryškumo – 77 % daugiau pikselių nei Full HD. VA panelė suteikia tamsiai juodus atspalvius ir 3000:1 natūralaus kontrasto santykį. Dėl 75 Hz atnaujinimo dažnio ir „Adaptive-Sync“ žymeklio judesiai ar slinkimas yra labai sklandūs, o ekranas yra tinkamas žaidimams. Siauri rėmeliai apima ekraną, o 2x 3 W garsiakalbiai papildo paketą.

Siekiant užtikrinti itin aiškias detales, 31,5 col. „U32E2N“ žengia dar vieną žingsnį toliau ir naudoja UHD (3840 x 2160 pikselių) VA panelę, kuri turi 140 pikselių tankį colyje (PPI). Panelė siūlo 60 Hz atnaujinimo dažnį ir 2500:1 įprastą kontrasto santykį, o jo 3 pusių berėmės formos dizainas leidžia jį pritaikyti elegantiškuose šiuolaikiniuose biuruose ir namuose. Norint iš tikrųjų mėgautis itin detaliais vaizdais gerai apšviestoje aplinkoje, „U32E2N“ apšvietimas sukuria 350 nitų ryškumą.

Plačiaekranio 16:9 kraštinių santykio nepakanka ir jūs norite didesnio pločio? „Q34E2A“ yra įmontuotas 34 col. plokščia IPS panele, kurios kraštinių santykis yra 21:9. Jis veikia 75 Hz atnaujinimo dažniu ir naudoja ypač plačią 2560 x 1080 pikselių skiriamąją gebą, sukurdamas 33 % daugiau taškų nei Full HD. Trijų pusių berėmis dizainas kartu su šlifuoto aliuminio stovo apdaila taip pat suteikia šiuolaikišką išvaizdą.

Geras monitorius. Jokio susierzinimo.

E2 serija skirta naudotojams, ieškantiems monitoriaus, kuriame yra gera panelė ir kuris nesukelia jokio susierzinimo. Visuose modeliuose yra pagrindinis pakreipiamas stovas su laidų tvarkymo anga netvarkai sumažinti. Dėl VESA 100 x 100 mm tvirtinimo skylių modelius galima lengvai pritvirtinti prie monitoriaus strypo ar sieninių laikiklio, kad būtų padidinta ergonomika ir užtikrintas visiškas lankstumas. naudotojai, kurie nori ergonomiškesnių sprendimų, gali peržiūrėti AOC P2 serijos monitorius arba pridėti vieną iš AOC monitoriaus laikiklių prie savo sąrankos.

Visų trijų E2 modelių VA ir IPS panelės atkuria 16,7 milijono spalvų, apimant 72 % NTSC ir + 100 % sRGB spalvų gamų. Be to, visų modelių 178/178 ° žiūrėjimo kampai sumažina spalvų ir kontrasto poslinkį nuo įstrižų kampų. Monitorių jungtys apima HDMI, DisplayPort įvestis ir ausinių išvestį. Visi modeliai taip pat turi 4 ms reagavimo laiką ir „Adaptive-Sync“ palaikymą, kad pašalintų vaizdo plyšinėjimą ir trūkčiojimą. Juose taip pat integruota „Flicker Free“ technologija, kuri naudoja nuolatinę srovę (DC) ryškumui reguliuoti, o ne impulso pločio moduliacija (PWM), todėl sumažina akių įtampą ir galvos skausmą, susijusį su mirgėjimu. Be to, monitoriuose naudojamas žemos mėlynos šviesos režimas, kurį galima reguliuoti ekrane, sumažinant trumpą mėlynos šviesos bangos ilgį, kad naudotojo akys būtų apsaugotos nuo galimų pažeidimų ir būtų patogu žiūrėti tamsoje.

AOC 31,5 col. „Q32E2N“, „U32E2N“ ir 34 col. „Q34E2A“ galima įsigyti nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio už gamintojo rekomenduojamą pardavimo kainą – 249 €, 409 €, 289 € atitinkamai.