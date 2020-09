„Ryzen 7 5800X“ pastebėtas AotS duomenų bazėje

„Ashes of the Singularity“ duomenų bazėje pastebėtas „Ryzen 7 5800X“ procesorius, o tai dar kartą patvirtina, kad AMD stalinių kompiuterių segmente praleis „Ryzen 4000“ seriją ir paliks ją išskirtinai „Renoir“ APU procesoriams. Gaila, bet „Ashes of the Singularity“ nepateikia nei branduolių kiekio, nei jų dažnio. Iš seniau žinome, kad AMD nesiruošia keisti branduolių kiekio, dėl to R7 5800X turėtų būti su 8 branduoliais ir 16 gijų.

„Ryzen 7 5800X“ buvo išbandytas keliuose testuose: 1080p, 1440p ir 4K raiškose. Matomi rezultatai yra bendri su vaizdo plokšte, tad tai ne vien procesoriaus testas. Žinoma, lyginant kitas sistemas su panašia vaizdo plokšte galime susidaryti nuomonę, kokią galią demonstruoja procesorius. Palyginus R7 3800X rezultatą su kitais procesoriais, kurie naudojo RTX 2080, matome, kad rezultatas yra labai aukštas.