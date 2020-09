Naujos „GeForce“ tvarkyklės beveik panaikina RTX 30 serijos nestabilumą

NVIDIA vakar išleido „GeForce Game Ready 456.55 WHQL“ tvarkykles, kurios daugeliui spendžia RTX 3080/3090 vaizdo plokščių nestabilumo problemas. Problema visiškai nedingo, bet ji pasireiškia daug rečiau ir ne visiems. Su naujomis tvarkyklėmis NVIDIA taip pat suteikia „Reflex“ technologiją „Call of Duty Warzone“ ir „Modern Warfare“ žaidimuose. NVIDIA taip pat praneša, kad šios tvarkyklės pagerina RTX 30 serijos vaizdo plokščių stabilumą kai kuriuose žaidimuose.

RTX 30 serijos naudotojai, išbandę tvarkykles jau praneša, kad tikrai pagerėjo stabilumas arba problema visai išnyko. Buvo pastebėta, kad po atnaujinimo grafikos procesoriaus boost dažnis pasidarė stabilesnis ir taip stipriai nebešokinėja.

„NVIDIA GeForce Game Ready 456.55 WHQL“ tvarkyklės:

Ifaliacy:

Just to let 3080 users know that I’ve tested this on Horizon Zero Dawn, MW Warzone and MP and am yet to experience a crash on stock clocks. Previously I couldn’t run on stock clocks for longer than 5 mins without a crash.

ChuckChunky:

My Ventus boosts to 2010 now, compared to about 2100 before. I only experienced occasional crashes in Forza 4, I have yet to experience one with the new driver

Chrhu:

Also have the Ventus OC and my experience is the same, boost clocks are now more stable around 1900-1990 and not boosting momentarily too high like before (2085 or so). I did run a few 3DMark tests and I actually got a little bit better score now than before.

Redshirt02:

I previously had to downclock by 75mhz in aorus engine. I set everything back to default on aorus engine, rebooted, then fired up some games (anthem, elite dangerous, starcitizen, mw5, TW warhammer II, jedi fallen order, world of warships, kingdom come).

Previously, yes they pretty much all crashed whenever the gpu boosted past 2ghz. Now, max boost from stock default settings is 2.025, running anthem in the background it’s currently at 2.010, no crashes so far (knock on wood).

SolidVault:

OMG thank you for this RTX 3080 Gigabyte Gaming OC owner here and NO CRASHES AT STOCK anymore for now, the clock speeds are locked between 1980mhz and 1965mhz AND i gained better performance on SOTR 1440p Maxed out with DLSS and Ray tracing.

PC World:

installed the new 456.55 drivers with promised stability fixes. That made Horizon Zero Dawn repeat its excruciating shader optimization process, but after that, the game just worked. I’ve rerun the benchmark five times with the 456.55 drivers installed and successfully completed every run. To quote Nvidia CEO Jensen Huang from the GeForce RTX 20-series reveal, it just works.

As I said, with the original drivers, the HZD benchmark ran at a mostly consistent 2010MHz on this GPU until it hit the 2025MHz wall and crapped out. With Nvidia’s new 456.55 drivers, the the GPU clock speed in Horizon Zero Dawn now flitters between 1980MHz and 1995MHz (though it can still hit a stable 2010MHz in menu screens). Nvidia’s fix appears to be dialing back maximum performance with the GPU Boost feature.