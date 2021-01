Sėkmė visame pasaulyje ir Europoje

AOC yra pasaulyje populiariausia žaidimų monitorių gamintoja

Amsterdamas, 2021 m. sausio 12 d. Monitorių specialistė AOC praneša, kad remiantis naujausiais „Context“ rinkos tyrimų duomenimis 2020-ųjų trečiąjį ketvirtį įmonė vėl pirmauja Europos žaidimų monitorių rinkoje (120 Hz ir daugiau) – jai tenka 27 % rinkos dalies – toliau išlaikydama praėjusių metų lyderės poziciją nuo 2019 m. trečiojo ketvirčio.

Be to, remiantis „IDC Quarterly Gaming Tracker“ 2020-ųjų antrojo ketvirčio duomenimis, AOC taip pat užima didžiausią žaidimų monitorių rinkos dalį (20 %) visame pasaulyje. Žaidimų monitoriai yra monitoriai, kurių atnaujinimo dažnis yra 100 Hz ir daugiau. Toks dažnis būtinas, kad konkurencingi žaidėjai turėtų greičiausią bei sklandžiausią patirtį ir įveiktų priešininkus.

Dideliame AOC žaidimų monitorių asortimente, kurį sudaro 21,5–49 col. dydžių, įvairių vaizdo formatų (16:9, 21:9, 32:9), skiriamosios gebos nuo Full HD iki Ultra HD ir aukštesnės (5120 x 1440), atnaujinimo dažnių iki 240 Hz ir atsako laiko nuo 0,5 ms monitoriai, kiekvienas naudotojas ras sau tinkantį pasiūlymą.

„AOC AGON AG493UCX„: išskirtinis ypač platus 49 col., 120 Hz, 1 ms atsako laikas (MPRT) žaidimų monitorius su „AMD FreeSync Premium Pro“ technologija ir USB-C įvestimi bei KVM komutatoriumi

Praėjusį ketvirtį žaidimų monitorių rinka sparčiai išsiplėtė – visų parduotų žaidimų monitorių apimtis padidėjo 126 %, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais.

Pristačiusi pirmąjį žaidimų monitorių 2014-aisiais ir aukštos klasės žaidimų prekės ženklą AGON 2016-aisiais, AOC nėra scenos naujokė ir supranta žaidėjų troškimus. AOC taip pat bendradarbiavo su sėkminga el. sporto organizacija „G2 Esports“ ir rėmė įvairius žaidimų renginius visoje Europoje, įskaitant „Red Bull“ ir ESL turnyrus, įrodydama, kad jos žaidimų monitoriai puikiai tinka net patiems elitiškiausiems žaidėjams.

Vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie milžiniškos AOC sėkmės, yra praėjusiais metais išleista apdovanojimus pelniusi G2 serija, sulaukusi žaidėjų pripažinimo ir laimėjusi įvairių apdovanojimų, įskaitant „Geriausias žaidimų monitorius“ ir „Geriausias biudžetinis žaidimų monitorius“ už 24 col. 24G2U, pasižymintį 144 Hz atnaujinimo dažniu ir turintį ryškią IPS plokštę.

Europoje AOC padidino savo užimamą rinkos dalį – nuo 23 % 2019 m. trečiame ketvirtyje iki 27 % 2020 m. trečiame ketvirtyje, tai yra 4 % nuo praėjusių metų ir 6 % nuo praėjusio ketvirčio (2020 m. antrojo ketvirčio). Šią puikią sėkmę atspindi tai, kad AOC padidino savo parduotų monitorių apimtį įspūdingais 167 %, šių metų rezultatus palyginus su praėjusių, o tuo pačiu laikotarpiu bendra rinka išaugo 126 %. AOC pasiekė pirmąją vietą rinkoje daugumoje Europos šalių, o kai kuriose jų pasiekė pritrenkiantį rezultatą – užėmė 49 % rinkos dalies. 18 šalių ir (arba) regionų AOC užima gerokai 25 % viršijančią žaidimų monitorių rinkos dalį, o tai reiškia, kad vienas iš keturių parduotų žaidimų monitorių yra AOC monitorius.

„Praėjusį ketvirtį pasiekėme savo didžiausią Europoje parduotų žaidimų monitorių apimtį, todėl norime padėkoti visiems savo klientams. Tokia pati tendencija matyti visame pasaulyje, kur lyderiaujame kaip žaidimų monitorių prekės ženklas. AOC toliau kuria pažangius žaidimų monitorius kartu su savo pagrindiniu AOC žaidimų ir aukštos klasės AGON prekės ženklais, ir vėl esame pirmasis klientų pasirinkimas renkantis žaidimų monitorius“, – pasakoja Stefan Sommer, rinkodaros ir verslo vadybos direktorius Europoje.

Stefan Sommer, rinkodaros ir verslo vadybos direktorius Europoje

Baltijos šalyse 2020 m. trečiąjį ketvirtį žaidimų monitorių rinka išaugo įspūdingais 75 %, šių metų rezultatus palyginus su praėjusių, o AOC įveikė šį rezultatą tuo pačiu laikotarpiu padidinusi savo pardavimus 174 %. Palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, AOC padidino savo rinkos dalį įspūdingais 14 %, nuo 25 % iki 40 %, ir 2020 m. trečiąjį ketvirtį rinkoje įsitvirtino kaip lyderė.

„Šiemet Baltijos regione pasiekėme didžiausią rinkos dalį – antrąjį ketvirtį užėmėme iki 50 % rinkos! Taip pat padidinome savo rinkos dalį 14 %, palyginti su praėjusiais metais, tad tai daug pasako apie klientus ir puikų AOC žaidimų monitorių asortimentą. Labai Jums dėkoju!“, – pasakoja Jiri Dubina, AOC ir MMD pardavimo direktorius Vidurio ir Rytų Europoje.



Jiri Dubina, AOC ir MMD pardavimo direktorius Vidurio ir Rytų Europoje