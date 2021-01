MSI atskleidė, kad 500 serijos pagrindinės plokštės bus išleidžiamos sausio 27 d.

Visi „Intel“ partneriai šiandien paviešino spaudos pranešimus apie 500 serijos pagrindines plokštes ir būtent dėl to galime sužinoti tikslią jų išleidimo datą. MSI savo spaudos pranešime juodu ant balto rašo, kad 500 serijos pagrindinės plokštės bus išleidžiamos sausio 27 dieną. Tai reiškia, kad naujos pagrindinės plokštės pasirodys anksčiau nei naujos kartos „Rocket Lake-S“ procesoriai. „Intel“ sako, kad 11 kartos „Core“ procesoriai bus išleidžiami pirmame 2021 metų ketvirtyje. Tai korporacijų kalba reiškia, pirmo ketvirčio galas.

When are new Intel 500 series platforms launched? This must be one of the frequently asked questions in recent times. All gamers and creators are looking forward to getting a glimpse at new motherboards. Fortunately, MSI, a world-leading motherboard brands, announces that new 500 series motherboards will make world debut on 27th January.