„Apple“ atskleidė papildomos realybės „Vision Pro“ akinius už 3499 USD

„Apple“ savo WWDC23 pristatymą užbaigė parodydama ilgai lauktus papildytosios realybės akinius „Vision Pro“. 3499 JAV dolerių kainuojanti sistema yra varoma M2 lusto ir turi naują operacinę sistemą ir „App“ sąsaja mišrios realybės erdvėje. Stebėtina, kad visa tai veikia be fizinių valdiklių ir bus pristatyta kitų metų pradžioje.

Technologijų milžinė „Vision Pro“ laiko unikalia produkto pakopa, taikliai pavadinta „Erdvine Kompiuterija“ („Spatial Computing“). Inovatyvioji „VisionOS“ siūlo alternatyvias programų versijas, kurias žmonės dažnai naudoja savo „iPhone“, „iPad“, „Mac“, „Apple Watch“ ir „Apple TV“.

Keli virtualūs ekranai, išplečiami iki 30,48 metrų (100 pėdų) pločio, leidžia naudotojams atlikti daugybę užduočių su pramogų ir produktyvumo programėlėmis. Tai „Apple TV+“, „Disney+“, „Microsoft Office“ paketas, „Safari“, „FaceTime“, „Apple Arcade“ žaidimai ir daugelis kitų. Pažymėtina, kad kūrėjai gali perkelti programėles į „VisionOS“, tačiau „Vision Pro“ taip pat yra suderinamumo režimas, skirtas „iPhone“ ir „iPad“ programėlėms.

Naudotojas sąveikauja daugiausia per akių stebėjimą, rankų gestus ir balso komandas. Kaip ir daugumoje ausinių, įrenginyje yra virtualioji klaviatūra, tačiau įrenginį taip pat galima prijungti prie „Bluetooth“ klaviatūrų ar valdiklių darbui ir žaidimams. Be to, „Vision Pro“ naudotojai gali sklandžiai prisijungti prie „Mac“ kompiuterio tiesiog žiūrėdami į jį, o tada mišrioje realybės erdvėje matysite padidintą „Mac“ programų vaizdą.

Prietaiso microOLED lęšiuose yra 23 milijonai pikselių, todėl kiekvienos akies skiriamoji geba yra 4K, t. y. maždaug dvigubai didesnė nei tokių VR ausinių kaip „Meta Quest 2“ ir „PlayStation VR2“ skiriamoji geba. Be to, ausinėse yra pirmoji „Apple“ 3D kamera, leidžianti fiksuoti 3D nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ji taip pat leidžia naudotojams peržiūrėti „iPhone“ panoramines nuotraukas apgaubimo režimu.

Nepaisant didelės kainos, „Vision Pro“ pristatymo renginyje buvo užsiminta, kad „Apple“ įsivaizduoja, jog šis prietaisas bus naudojamas tiek darbui, tiek pramogoms namuose ir biure. Atrodo, kad yra kelios funkcijos skirtos supaprastinti VR ir AR patirtį, kad ją būtų patogiau naudoti paprastam vartotojui.

Nesant fizinio valdiklio, „Apple“ siekia užtikrinti, kad „Vision Pro“ naudotojai nesijaustų pernelyg izoliuoti nuo supančios aplinkos. Fiziniu ratuku galima reguliuoti virtualaus fono matomumą, akiniai automatiškai atvaizduoja netoliese esančius žmones, o naudotojo akys išlieka pastebimos išoriniams stebėtojams.

Naujasis ausinių R1 procesorius taip pat sumažina vaizdo perdavimo atsilikimą, nes valdo 12 kamerų, penkių jutiklių ir šešių mikrofonų įvestį. Išorinis akumuliatorius užtikrina dvi valandas nepertraukiamo naudojimo.